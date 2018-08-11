台中海線6里自來水延管開工 蔡其昌：普及率持續提升

2018年08月11日 18:23 中時 王文吉

清水區6里自來水延管工程動土，地方居民踴躍出席，關心工程範圍及完工日期。（王文吉攝）

台中市清水區裕嘉里等6里自來水延管工程11日動工，自來水公司董事長郭俊銘、立法院副院長蔡其昌、 市議員王立任、楊典忠及6里里長等到場參加動土典禮。蔡其昌表示，喝乾淨健康的水，這是做一個國民基本的權利，我們會一步一腳印來提升自來水普及率，努力達成鄉親們的需求，讓我們的家鄉繼續往好的方向改變。

自來水延管工程動土典禮在裕嘉里玄先上帝廟前舉行，水公司代表簡報指出，工程主要延管範圍包括高美路、中央路永安巷、華美街及其巷道等，經濟部補助工程經費3060萬元，台中市政府補助路面修復費2040萬元，完工後自來水普及率將提高至74%，計有155用戶受益。

蔡其昌表示，裕嘉里等6里的自來水延管工程動工，可以讓更多鄉親使用自來水，生活品質才能夠提升，謝謝林佳龍市長、王立任及楊典忠議員全力支持，有大家的共同努力，我們一定能夠持續提升自來水普及率，讓大家都有乾淨健康的水可以使用。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，107年8月進場施作，將埋設延性石墨鑄鐵自來水管口徑100mm之自來水管線8000公尺，預估108年3月底前完工，俟後續用戶新裝工程完成，即可接用安全衛生自來水，其中裕嘉里供水普及率成長最為顯著，由57.83%提高至70.86%，六里自來水普及率提升至74%

(中時 )