高雄》「嗆聲公車」上路韓國瑜會贏嗎？ 這數據也太驚人了！

「嗆聲公車」上路，韓國瑜（前右1）說，羅智強（前中）、游淑慧（前左1）都不是豪門大富大貴，自己選舉也需經費，兩人卻願意將募到的第一桶糧食捐給高市，贊助100輛嗆聲公車，非常難能可貴。（劉宥廷攝）

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中時電子報

國民黨北市議員參選人羅智強、游淑慧，今天陪同高雄市長參選人韓國瑜搭著「嗆聲公車」，從果菜市場出發，代表韓是賣菜郎出身，會隨時與基層在一起。韓國瑜到高市府站下車，則象徵進軍市府。羅智強在臉書發起票選活動，100輛「嗆聲公車」高雄上路！大家覺得，年底高雄市選戰，韓國瑜會贏嗎？網友以90%的驚人投票率，都挺韓國瑜必勝！

羅智強表示，自己在高雄工作、求學8年，也是高雄女婿，今天在公車上卻看見高雄租售滿街貼，高雄有這麼好的條件，但在民進黨20年執政下，卻停滯不前，讓他很傷心。

網友說：「換韓國瑜先生做是正確的，他的理念思維很有道德勇氣，希望我們大家都能共同攜手努力打造一個和諧社會及經濟提升的動力。加油！共勉之！」、「高雄人已經給民進黨很多機會了，是民進黨自己不爭氣，所以讓高雄的經濟沒辦法提升，換人做做看，如果4年沒有改善，再選回民進黨。給韓國瑜一個機會，他會做的很好的。加油！」、「我從來不po網發表對於政治的看法，因為朋友圈裡藍的、綠的都有，但是真的很想投您一票，可惜戶籍在桃園，真心希望您能當選，翻轉高雄，翻轉台灣，加油！」、「阿強加油！韓總加油！」

高雄網友也力挺說：「我是高雄人，我支持韓國瑜！」、「我是土生土長高雄人，更住深綠區，以我長期觀察、當民進黨開始氣急敗壞到處罵人時,就代表選情告急,但韓國瑜要小心，如果民進黨開始出爛招奧步時，就代表選情已經翻盤，也請羅先生要建議韓主委派專人監聽地下電台言論，從這之中可以做奧步預防。」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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