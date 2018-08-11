歷史課綱大幅修改　歷史老師質疑徒留「虛」字

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中時

針對社會領域課綱調整，私立建臺中學歷史老師王富麗表示，課綱缺政治與文化史部分，如九流十家被忽略，王莽變法成敗的好教材沒有了，今古文經之爭、中國本土宗教、王安石變法、理學發展、張居正變法等，即政治史和文化史都沒了，加上歷史課程時數減少，感覺課綱就徒留一個「虛」字。

至於中國史部分，幾年前因很多歷史老師反映中國史1學期上不完，進度嚴重落後，才改為中國史1.5學期。現在中國史少了，那多了些什麼呢？第四冊我們生活的時代，日常生活和大眾文化的變遷都是廢話。

學歷史是因人性相同，我們可記取前人的教訓，不犯同樣的錯。中國史有很多的好例子，如變法、由治而亂等。去中國史是非常錯誤的做法。畢業學生很多在大陸工作，一個強大的勢力就在附近，怎能不多瞭解它的過去。

在教學上，對認真的老師而言，高一下進度絕對會落後。多元評量所列分組討論、歷史話劇、辯論比賽、專題報告，在時數不足下哪有時間完成。程度差、學習意願低的同學不會主動學習，各種活動，沒有基礎知識，表現出來的東西都是虛的，學生的歷史知識很不紮實。

王富麗說，主題式的編法也成，但華夏世界的形成下還可以再細分，中古的變革，漢蠻之間生活的涵化太籠統。

精確來說，中國近代史之前的歷史課綱，以外交史、社會史為主，缺乏政治史、文化史、戰爭史。世界史只多了東南亞史和俄羅斯史，2、3節課就可以上完，為什麼要搶中國史半學期的授課時數。

(中時 )

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