高市客委會客語家庭培力試辦有成 帶動親子說客語

客委會邀請家長們分享在家庭場域說客語的經驗及困難。（林雅惠翻攝）

友善列印
中時

高雄市政府客家事務委員會自去年8月開始實驗性地推動「薪薪相習客語家庭培力試辦計畫」，於都會區及美濃區各邀集10個家庭參與，11日於新客家文化園區文物館辦理成果發表會，現場以親子遊戲闖關方式，讓家長帶著孩子一起玩遊戲說客語，並邀請家長分享在家庭場域說客語的經驗及困難。

「語言學習」是孩童成長中最重要的一件事，孩子們不但能在遊戲、跑跳、活動及課程中學習語言、開啟智慧，更能在歡樂的學習氛圍中習得各項技藝，激發潛能。

客委會表示，為期一年的「薪薪相習客語家庭培力試辦計畫」，推出「來聽故事嘍!故事+延伸遊戲活動」、「親子料理」、「客語桌遊好好玩」、「手工繪本布書」及「新科技探索-zenbo 及VR的體驗遊戲」等多項客家文化技藝課程，讓客語學習更活潑、自然，並藉由每2個月的聚會，帶領親子一起透過多元遊戲體驗說客語的樂趣，同時了解家長在家推動客語的成效，作為未來擴大辦理的參考依據。

客委會主委古秀妃表示，客語嚴重流失，保存客語是刻不容緩的工作，而家庭更是保存客語最重要的實踐場域，經過一年實驗，發現家長及孩子客語保存意識有明顯提升，且在家說客語的頻率也逐漸增加，希望透過本次成果發表，喚起家長對客語保存的意識及行動力，也期待帶動更多家庭在生活說客語的風氣，一起為傳承客語作努力。

(中時 )

歷史課綱大幅修改　歷史老師質疑… 首屆觀賞魚推廣國際交流賽登場　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。