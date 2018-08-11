高市客委會客語家庭培力試辦有成 帶動親子說客語

2018年08月11日 19:06 中時 林雅惠

高雄市政府客家事務委員會自去年8月開始實驗性地推動「薪薪相習客語家庭培力試辦計畫」，於都會區及美濃區各邀集10個家庭參與，11日於新客家文化園區文物館辦理成果發表會，現場以親子遊戲闖關方式，讓家長帶著孩子一起玩遊戲說客語，並邀請家長分享在家庭場域說客語的經驗及困難。

「語言學習」是孩童成長中最重要的一件事，孩子們不但能在遊戲、跑跳、活動及課程中學習語言、開啟智慧，更能在歡樂的學習氛圍中習得各項技藝，激發潛能。

客委會表示，為期一年的「薪薪相習客語家庭培力試辦計畫」，推出「來聽故事嘍!故事+延伸遊戲活動」、「親子料理」、「客語桌遊好好玩」、「手工繪本布書」及「新科技探索-zenbo 及VR的體驗遊戲」等多項客家文化技藝課程，讓客語學習更活潑、自然，並藉由每2個月的聚會，帶領親子一起透過多元遊戲體驗說客語的樂趣，同時了解家長在家推動客語的成效，作為未來擴大辦理的參考依據。

客委會主委古秀妃表示，客語嚴重流失，保存客語是刻不容緩的工作，而家庭更是保存客語最重要的實踐場域，經過一年實驗，發現家長及孩子客語保存意識有明顯提升，且在家說客語的頻率也逐漸增加，希望透過本次成果發表，喚起家長對客語保存的意識及行動力，也期待帶動更多家庭在生活說客語的風氣，一起為傳承客語作努力。

(中時 )