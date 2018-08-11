首屆觀賞魚推廣國際交流賽登場　小朋友盯看數百種觀賞魚爭豔競美

屏東「觀賞魚推廣國際交流賽」11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
屏東「觀賞魚推廣國際交流賽」11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。（謝佳潾攝）
屏東「觀賞魚推廣國際交流賽」11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。（謝佳潾攝）

屏東是台灣觀賞魚的養殖重鎮，不僅出口產值超過10億，加上周邊產業更達40億，縣府為發揚該產業，今年特與民間業者共同籌辦「觀賞魚推廣國際交流賽」，賽事11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。

首屆「觀賞魚推廣國際交流賽」一連舉辦3天，開幕典禮由縣長潘孟安親臨主持，他說，觀賞魚是屏東的榮耀，因此盼透過交流賽讓大家看見不一樣的屏東，而從賽事的精采度來看，確實已在海內外業者及收藏家間造成廣大回響。

屏縣府指出，首屆國際交流賽的魚種項目有孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚，而這4種魚是台灣觀賞魚育種繁殖改良的主力，當中屬孔雀魚、金魚改良歷史最悠久，在品種系統、育種標準及競賽標準上都已建立完整。

至於羅漢魚則是多種魚種雜交選育改良而成，在國內多做為風水魚，近年也都建立了統一的鑑賞標準，並因收藏家間會辦理交流賽，而吸引更多人飼養。縣府說，交流賽現場有大量水族相關業者進駐，同時辦理多種觀賞魚的飼養、鑑賞講座，提供參與民眾不少新知。

「這隻魚好漂亮！」小朋友近距離盯著水族箱內的觀賞魚看，還很認真地詢問一旁大人問題，模樣可愛至極，家長說，她有養孔雀魚，所以特地帶她來看看，屏東從沒辦過這樣的活動，感覺很新鮮。

(中時 )

高市客委會客語家庭培力試辦有成… 潮州社福園區「攜手同心泡泡嘉年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。