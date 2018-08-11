首屆觀賞魚推廣國際交流賽登場　小朋友盯看數百種觀賞魚爭豔競美

2018年08月11日 19:06 中時 謝佳潾

屏東「觀賞魚推廣國際交流賽」11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。（謝佳潾攝）

屏東「觀賞魚推廣國際交流賽」11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。（謝佳潾攝）

屏東是台灣觀賞魚的養殖重鎮，不僅出口產值超過10億，加上周邊產業更達40億，縣府為發揚該產業，今年特與民間業者共同籌辦「觀賞魚推廣國際交流賽」，賽事11日登場，除來自各國的數百種觀賞魚爭豔競美外，小朋友也看得目不轉睛。

首屆「觀賞魚推廣國際交流賽」一連舉辦3天，開幕典禮由縣長潘孟安親臨主持，他說，觀賞魚是屏東的榮耀，因此盼透過交流賽讓大家看見不一樣的屏東，而從賽事的精采度來看，確實已在海內外業者及收藏家間造成廣大回響。

屏縣府指出，首屆國際交流賽的魚種項目有孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚，而這4種魚是台灣觀賞魚育種繁殖改良的主力，當中屬孔雀魚、金魚改良歷史最悠久，在品種系統、育種標準及競賽標準上都已建立完整。

至於羅漢魚則是多種魚種雜交選育改良而成，在國內多做為風水魚，近年也都建立了統一的鑑賞標準，並因收藏家間會辦理交流賽，而吸引更多人飼養。縣府說，交流賽現場有大量水族相關業者進駐，同時辦理多種觀賞魚的飼養、鑑賞講座，提供參與民眾不少新知。

「這隻魚好漂亮！」小朋友近距離盯著水族箱內的觀賞魚看，還很認真地詢問一旁大人問題，模樣可愛至極，家長說，她有養孔雀魚，所以特地帶她來看看，屏東從沒辦過這樣的活動，感覺很新鮮。

(中時 )