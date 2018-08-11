中時晚間快報》換掉桃園市長參選人？ 吳敦義：正溝通協調中

2018年08月11日 18:17 中時電子報 綜合報導

◎換掉桃園市長參選人？ 吳敦義：正溝通協調中

前立委楊麗環宣布退出國民黨，可能投入桃園市長選舉，為桃園選情增添變數。國民黨主席吳敦義今受訪表示，桃園一度有換將之說，所以楊麗環覺得自己有機會，「換將是很重大的事情，現在正由桃園市黨部主委楊敏盛與組發會主委李哲華在做溝通協調中」。

◎驚爆英國豬肉開放進口 農委會先斬後奏

外電報導台灣已同意英國豬肉進口，農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今天（11日）證實，我國已於今年8月6日開放英國豬肉進口，這是依據WTO的國際貿易規範與食品衛生及動物檢疫相關規定，嚴格審查後才通過英國向我國申請豬肉開放進口案。

◎官網地圖挺中國台灣 美國務院：政策沒改變

美國之音（VOA）中文網11日報導，美國國務院官網的中國大陸地圖被發現以同樣顏色顯示台灣，因而引發質疑。美國國務院對此表示，美國長久以來基於三個聯合公報與《台灣關係法》的政策沒有改變。

◎李榮浩邀林雪助陣 逼戲精獻出噴淚初體

李榮浩第五張創作專輯將在10月17日發行，新歌〈年少有為〉MV親自邀請來自香港的戲精演員林雪擔任男主角，演出一段因為身體障礙因此無法達成夢想的惆悵故事，李榮浩也客串司機一角，在一旁觀察著現實世界中的無可奈何。

(中時電子報)