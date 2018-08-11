中時晚間快報》換掉桃園市長參選人？ 吳敦義：正溝通協調中

換掉桃園市長參選人？ 吳敦義：正溝通協調中

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中時電子報
綜合報導

◎換掉桃園市長參選人？ 吳敦義：正溝通協調中

前立委楊麗環宣布退出國民黨，可能投入桃園市長選舉，為桃園選情增添變數。國民黨主席吳敦義今受訪表示，桃園一度有換將之說，所以楊麗環覺得自己有機會，「換將是很重大的事情，現在正由桃園市黨部主委楊敏盛與組發會主委李哲華在做溝通協調中」。

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外電報導台灣已同意英國豬肉進口，農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今天（11日）證實，我國已於今年8月6日開放英國豬肉進口，這是依據WTO的國際貿易規範與食品衛生及動物檢疫相關規定，嚴格審查後才通過英國向我國申請豬肉開放進口案。

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(中時電子報)

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