潮州社福園區「攜手同心泡泡嘉年華」親子千人樂浸泡泡世界

潮州社福園區「攜手童心泡泡嘉年華」11日登場，吸引家長、小朋友近千人前來共襄盛舉。（謝佳潾攝）

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潮州社福園區「攜手童心泡泡嘉年華」11日登場，吸引家長、小朋友近千人前來共襄盛舉。（謝佳潾攝）
潮州社福園區「攜手童心泡泡嘉年華」11日登場，吸引家長、小朋友近千人前來共襄盛舉。（謝佳潾攝）

潮州社福園區占地6.35公頃，但因地處偏僻許多人找不到，潮州家庭福利服務中心擔憂民眾受服務的權益因此受損，積極想方設法帶動人氣，而規畫多時的「攜手同心泡泡嘉年華」11日登場，果真吸引家長、小朋友近千人前來共襄盛舉，成功達到宣傳效果。

潮州中心表示，園區占地雖大，但因地處偏僻、連大門都設在小巷子內，導致很多人找不到，此不僅影響入園走動的人潮，還連帶影響民眾受服務的權益，所以開園至今1年多來，無不絞盡腦汁想辦法帶動人氣，當中以辦活動為主，盼藉此讓大家更認識園區。

中心指出，「攜手童心泡泡嘉年華」是讓大人小孩享受快樂的親子時光，包含泡泡足球、街頭大泡泡、消暑水槍大戰等，現場充滿親子歡笑聲及加油聲，千人同樂場面相當熱鬧。

然而，「我們想把園區打造成後花園，盼民眾常來走走。」中心坦言，每次舉辦大型活動雖都吸引千人入園，但平時還是以洽公民眾居多，因此為讓民眾持續、長期性地走進園內，不僅打造小木屋新造景，還每週與社區合作開辦市集。

中心督導陳麗娟說，園區具有多功能性，目前除由公部門為主要經營外，還有托育資源中心、復康巴士、啟智協進會等民間社福單位，而之後還將引進日照、輔具資源中心等，若鮮少人知曉園區，將白白浪費這些服務資源。

(中時 )

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