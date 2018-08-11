輔選列車到彰化 黨主席蔡英文授旗魏明谷等人

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中時

民進黨「2018候選人授旗誓師大會」輔選列車，11日下午到彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店，民進黨黨主席蔡英文授旗彰化縣長魏明谷和議員、鄉鎮長等黨籍參選人，魏明谷強調定能打破魔咒，蔡英文指出，彰化縣扮演能源轉型的關鍵角色，是重中之重，支持魏明谷，就是支持彰化的產業和未來。

彰化縣魏明谷表示，這次選舉，一定會打破民進黨在彰化沒有連任的魔咒，議員拚過半、鄉鎮市長全壘打；中央執政投入最多資源在彰化，交通建設補助1千億元，水資源回收也投入230億元，長照8億元等，都是全國最多。

魏明谷強調建設風光大縣，全世界最好風能公司已經聚集在彰化外海，將打造1000支風機，每支風機能創造18個工作機會，綠能稅收所得投入社會福利。

魏明谷說，年底選舉，彰化縣備受總統與院長的關注，是我們的幸福；魏明谷會做事，只是缺少宣傳，從現在開始，大家都是我的總幹事，攜手努力、打破魔咒，縣長連任，議會過半，五合一全壘打。

總統府秘書長陳菊致詞，從彰化縣長魏明谷演說，看到彰化未來的希望，如此認真做事的縣長，彰化人捨得讓他選得如此辛苦嗎？絕不相信一任魔咒的說法，讓魏縣長當選連任才公道。

蔡英文緊接著一一授旗給魏明谷和縣議長、鄉鎮市長參選人。並指出，彰化3年多來最大改變，就是綠能產業發展，未來彰化可望像新竹一般，出現「綠能新貴」新興就業人口，這次選舉，是前瞻和反前瞻的選擇，是建設和反建設的選擇，讓魏明谷連任，各項重大建設與投資，才能如期如實完成。

(中時 )

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