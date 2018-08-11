茶香慶中秋 TWG Tea全新「明月皓空禮盒」歡度佳節

TWG Tea中秋限定「明月皓空二入禮盒」，消費者可任選2款月餅，搭配2018春季大吉嶺茶與純棉濾茶網，建議售價2070元。（圖片提供／TWG Tea）

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人氣品項「星宿之秋」月餅加入獅城早餐茶製作，建議售價380元／顆。（圖片提供／TWG Tea）
「紅寶之耀」月餅外皮呈鮮紅色澤，寓意心誠福至，建議售價380元／顆。（圖片提供／TWG Tea）
特製月餅「瑰寶之光」口感甜而不膩，擁有許多死忠粉絲，建議售價380元／顆。（圖片提供／TWG Tea）

迎接中秋到來，新加坡頂級茶葉品牌TWG Tea精選茶葉入饌，推出全新「明月皓空禮盒」，8月中旬全台TWG Tea門市開放預購，數量有限售完為止。

今年新推出「明月皓空茶香月餅」提供星宿之秋（Constellation）、豐盛之節（Harvest）、瑰寶之光（Jewel）、紅寶之耀（Ruby）4種口味選擇，其中經典品項「星宿之秋」歷久不衰，外層金黃色餅皮，內餡以獅城早餐茶為基底，加入鹹蛋黃和香烤瓜子，Q彈餅皮與微鹹蛋黃在口中混合，尾韻帶有淡淡茶香，讓人吮指回味。

另款「紅寶之耀」鮮紅外皮如同紅寶石耀眼，中間夾入茶宴舞會茶製作的白蓮蓉餡，搭配杏桃與蔓越莓果乾，滋味酸中帶甜;喜愛甜食饕客不可錯過「瑰寶之光」，甜點師傅精製巧克力外皮，包裹香滑白蓮蓉，濃郁可可香氣繚繞舌尖，愈吃愈過癮。

美味月餅搭配現沖茗茶，可謂天作之合，此次同步推出「2018春季大吉嶺茶」，由專人在海拔1000 至2000公尺山坡以手工採摘春葉細密白毫，高溫熱水沖煮茶葉，翠綠色茶湯香氣怡人，輕啜一口青草與木質調香氣直衝腦門，後勁可感受水果清香。

(中時 )

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