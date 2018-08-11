從無人機到刷臉 陸智慧交通讓出行更便捷

2018年08月11日 20:18 旺報 李鋅銅

從「無人機交警」、「刷臉安檢門」、「聲納電子警察」、「交通違法人像識別」等，越來越多的大陸城市讓先進的智慧的交通系統走進人們的生活，不但提供更安全、舒適、便捷的出行環境，也讓民眾更有所感。

就以江蘇常州交警今年6月新啟用的無人機為例，可以直接飛到高架路段上，只要機動車輛壓線、不繫安全帶，或開車開車打電話，這種過去以為「沒事」的小事，如今即時畫面會馬上通過4G信號傳回指揮中心，車輛牌照清晰可辨，隨即被錄進交通違法資料庫，目前已有3架無人機執勤。

「這種警用交通管理無人機具有續航時間長、操控距離遠、飛行穩定性好等優點，搭載變焦鏡頭清晰度高，最大拍攝範圍1平方公里，即使在雨雪惡劣天也能正常工作」。常州警方表示，無人機上安裝了喇叭，通過無人機喊話，可以引導當事人快速處置並撤離現場，恢復路面交通。

杭州交警則在市區部分道路安裝「聲納電子警察」抓拍設備，通過採集聲音信號和車輛圖像信號方式，經後台自動檢測識別，對亂按喇叭車輛進行精準查控，車輛被抓拍後會立即通過電子顯示幕現場即時顯示車牌。除了杭州，上海早在2016年8月就已啟用6套類似設備，一個月後增加19套。據上海交警統計，首次啟用的6套設備光是一個多月就查獲4211起亂按喇叭行為。深圳、北京也有類似系統。

除了取締和處罰的硬性執法，智慧交通也能提供漸多的軟體服務。深圳市僑香路已建成全市首條「智慧道路」，利用路燈發射WiFi、預留5G微基站安裝空間等設備，實現交通自適應控制，並提高路口運行效率，規範全路段交通秩序。同時提供免費公共WiFi服務和慢行資訊指引。

在廣州地鐵的「人臉識別」技術，對具有良好出行信用的上班族、常客實現快速安檢服務。集合了互聯網、脫機二維碼、生物識別、大資料分析等多種創新技術，通過乘客實名認證、公車生態、地鐵乘客大資料，對乘客進行精準分類。目前已在珠江新城站、萬勝圍站、嘉禾望崗站設置人工智慧安檢門，不久後將啟用。

(旺報 )