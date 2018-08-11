台南》黃偉哲獲宮廟後援會力挺 賴清德肯定黃向陳亭妃道歉

黃偉哲獲大台南宮廟成立後援會，賴清德也現身力挺。(曹婷婷攝)

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賴清德懇請鄉親支持黃偉哲。(曹婷婷攝)

「賴清德加油、黃偉哲凍蒜！」民進黨台南市長參選人黃偉哲11日獲台南191間宮廟組後援會力挺，行政院長賴清德到場「加持」，籲鄉親選出好市長，凝聚勝選氣勢，賴特別提到，看到黃偉哲代表競選總部向陳亭妃道歉，「必須說，偉哲在初選不是沒受委屈，只是他願意承擔，這也是做為市長最基本的特色，這種謙卑的態度值得大家肯定。」

在熱情支持者簇擁下，回娘家的賴清德也感動向在場宮廟致謝，感謝共同成就市政棒子交給黃偉哲，更帶回3條捷運納前瞻2期特別預算及鐵路地下化向北延伸的「禮物」，承諾當黃偉哲後盾。

賴清德致詞提到，民進黨初選時，大家各有支持的人，但初選已結束，黨內也已經推出提名人選，「我們看到偉哲代表競選總部向陳亭妃委員道歉，必須說初選時偉哲不是沒受到委屈，但他願意承擔，這是一個未來市長很重要的特質。」

賴清德表示，將來面對議會、面對社會，各種不同意見，身為一個市長都要承擔，「偉哲為了團結台南、為了台灣贏得最後的勝利，這種謙卑的態度，值得我們肯定。」

賴清德表示，黃偉哲是他台大的學弟、哈佛校友，認識超過20年，黃偉哲在立法院問政成績優秀，創下連續蟬連公督盟評選優秀立委17次這項無人能及的標竿，絕對是值得市民信任託付的人選。

賴清德說，這次回台南，要向鄉親報告兩個好消息，一是串聯台南陸海空等交通的基點，捷運藍、綠、紅3路線，先期路網已納入行政院前瞻基礎建設第2期特別預算內，以及鐵路地下化的向北延伸。有了規畫、有了經費，更重要的還是執行者，需要未來新好市長黃偉哲承擔起這個重責大任。

(中時 )

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