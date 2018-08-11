貴州茅台發現最大蜥腳類恐龍足跡

2018年08月11日 20:18 旺報 李鋅銅

時光倒流回到侏羅紀，蜥腳類恐龍曾是地球上最大的統治者。中美德足跡考察隊10日宣布在貴州省仁懷市茅台鎮侏羅紀早期地層發現大規模恐龍足跡群。這個恐龍足跡群多達250個，距今1.8億至1.9億年，是由一群蜥腳類恐龍在不同時段留下，是大陸侏羅紀早期規模最大的蜥腳類足跡群。

由中國地質大學邢立達副教授、湯冬傑副教授和美國科羅拉多大學、德國古爬行及兩棲動物博物館等單位專家組成的足跡考察隊，已將研究論文發表在地學期刊《Geoscience Frontier（地學前緣）》。

此次發現的蜥腳類恐龍足跡群位於茅台鎮赤水河畔的釣魚台酒業廠內，面積約350平方公尺，恐龍足跡至少250個，其中97個組成可辨認行跡，153個無明顯行跡。

2013年夏，茅台鎮赤水河畔的釣魚台台酒業公司在建設製酒間時，發現一個完整的岩石平面。2017年夏，公司員工看到貴州習水恐龍足跡的報導後，認為後山的凹坑可能是某種足跡，於是聯繫專家前查調查。

「這些足跡是典型的侏羅紀早期蜥腳類恐龍留下，非常罕見。」邢立達回憶說，當地恐龍行跡的間距非常狹窄，爪痕跡較長，這是典型的早期蜥腳類行跡特徵。「侏羅紀早期的沉積岩地層在國內出露偏少，因此侏羅紀早期的恐龍足跡尤其難得。」

中國地質大學湯冬傑副教授認為，微生物構造說明釣魚台化石點很可能處於半乾旱狀態，區域內可能存在重要的水源地，才能吸引恐龍來到此地，並在濕軟的地面留下足跡。

(旺報 )