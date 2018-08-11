貴州茅台發現最大蜥腳類恐龍足跡

友善列印
旺報

時光倒流回到侏羅紀，蜥腳類恐龍曾是地球上最大的統治者。中美德足跡考察隊10日宣布在貴州省仁懷市茅台鎮侏羅紀早期地層發現大規模恐龍足跡群。這個恐龍足跡群多達250個，距今1.8億至1.9億年，是由一群蜥腳類恐龍在不同時段留下，是大陸侏羅紀早期規模最大的蜥腳類足跡群。

由中國地質大學邢立達副教授、湯冬傑副教授和美國科羅拉多大學、德國古爬行及兩棲動物博物館等單位專家組成的足跡考察隊，已將研究論文發表在地學期刊《Geoscience Frontier（地學前緣）》。

此次發現的蜥腳類恐龍足跡群位於茅台鎮赤水河畔的釣魚台酒業廠內，面積約350平方公尺，恐龍足跡至少250個，其中97個組成可辨認行跡，153個無明顯行跡。

2013年夏，茅台鎮赤水河畔的釣魚台台酒業公司在建設製酒間時，發現一個完整的岩石平面。2017年夏，公司員工看到貴州習水恐龍足跡的報導後，認為後山的凹坑可能是某種足跡，於是聯繫專家前查調查。

「這些足跡是典型的侏羅紀早期蜥腳類恐龍留下，非常罕見。」邢立達回憶說，當地恐龍行跡的間距非常狹窄，爪痕跡較長，這是典型的早期蜥腳類行跡特徵。「侏羅紀早期的沉積岩地層在國內出露偏少，因此侏羅紀早期的恐龍足跡尤其難得。」

中國地質大學湯冬傑副教授認為，微生物構造說明釣魚台化石點很可能處於半乾旱狀態，區域內可能存在重要的水源地，才能吸引恐龍來到此地，並在濕軟的地面留下足跡。

(旺報 )

從無人機到刷臉 陸智慧交通讓出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。