義大利名導進軍好萊塢 難忘當年威爾史密斯力薦

2018年08月11日 18:51 中時 潘鈺楨

曾執導威爾史密斯主演的《當幸福來敲門》、《七生有幸》等知名電影，在好萊塢闖盪多年的義大利導演蓋布瑞穆契諾（Gabriele Muccino），今年重回義大利，推出新片《當我們困在一起》（There is No Place Like Home），年初於義大利上映後一舉衝出好成績，不僅超越同周上映的《黑豹》，蟬連兩周票房冠軍，更成為近兩年義大利最賣座的本土電影。

導演蓋布瑞穆契諾出生於義大利羅馬，2001年執導的第三部劇情長片《最後親吻》（Lultimo bacio）獲日舞影展世界電影競賽單元觀眾票選獎，讓他首度獲得國際關注，也讓威爾史密斯在製片公司前力薦他來執導當時的新案子《當幸福來敲門》。起初製片公司對於邀請外國新導演非常擔憂，加上初抵美國的蓋布瑞穆契諾英語尚不流利，導演回憶：「縱使初次合作有諸多外在因素，然而在一切的合作過程中，讓我安心、感到被尊重以及想法被重視，都是因為威爾史密斯的幫助。」最後電影不僅獲得票房上的佳績，還讓威爾史密斯生涯第二次獲奧斯卡提名。

新片《當我們困在一起》，描述擁有近20名成員的大家庭，齊聚到小島上慶祝爺爺奶奶的50周年金婚，然而突如其來的風浪打亂所有船隻班次，一群人被迫更動原本的計畫，一起在島上共度三天兩夜，背負著不同的人生，多年後又朝夕相處的兄弟姊妹，各自的祕密與糾葛將在島上不斷爆發。擅長使用電影語言梳理角色間複雜的關係，是蓋布瑞穆契諾導演的一大特色，本次找來善於編寫多線劇情的《完美陌生人》編劇保羅克斯泰拉（Paolo Costella）合作，精彩緊湊的人物關係令人目不轉睛。

電影由2017年以《少女車神》奪下義大利奧斯卡最佳男主角的史帝芬努阿科西（Stefano Accorsi）以及《天使與魔鬼》皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）等重量級演員領軍，集結義大利一線卡司，年初於義大利上映時創下雙周冠軍佳績，賣破3億台幣票房，穩坐年度票房第5名。《當我們困在一起》將於9月14日在台上映。

(中時 )