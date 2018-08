義大利名導進軍好萊塢 難忘當年威爾史密斯力薦

2018年08月11日 18:51 中時 潘鈺楨

曾執導威爾史密斯主演的《當幸福來敲門》、《七生有幸》等知名電影,在好萊塢闖盪多年的義大利導演蓋布瑞穆契諾(Gabriele Muccino),今年重回義大利,推出新片《當我們困在一起》(There is No Place Like Home),年初於義大利上映後一舉衝出好成績,不僅超越同周上映的《黑豹》,蟬連兩周票房冠軍,更成為近兩年義大利最賣座的本土電影。

導演蓋布瑞穆契諾出生於義大利羅馬,2001年執導的第三部劇情長片《最後親吻》(Lultimo bacio)獲日舞影展世界電影競賽單元觀眾票選獎,讓他首度獲得國際關注,也讓威爾史密斯在製片公司前力薦他來執導當時的新案子《當幸福來敲門》。起初製片公司對於邀請外國新導演非常擔憂,加上初抵美國的蓋布瑞穆契諾英語尚不流利,導演回憶:「縱使初次合作有諸多外在因素,然而在一切的合作過程中,讓我安心、感到被尊重以及想法被重視,都是因為威爾史密斯的幫助。」最後電影不僅獲得票房上的佳績,還讓威爾史密斯生涯第二次獲奧斯卡提名。

新片《當我們困在一起》,描述擁有近20名成員的大家庭,齊聚到小島上慶祝爺爺奶奶的50周年金婚,然而突如其來的風浪打亂所有船隻班次,一群人被迫更動原本的計畫,一起在島上共度三天兩夜,背負著不同的人生,多年後又朝夕相處的兄弟姊妹,各自的祕密與糾葛將在島上不斷爆發。擅長使用電影語言梳理角色間複雜的關係,是蓋布瑞穆契諾導演的一大特色,本次找來善於編寫多線劇情的《完美陌生人》編劇保羅克斯泰拉(Paolo Costella)合作,精彩緊湊的人物關係令人目不轉睛。

電影由2017年以《少女車神》奪下義大利奧斯卡最佳男主角的史帝芬努阿科西(Stefano Accorsi)以及《天使與魔鬼》皮耶法蘭西斯柯法維諾(Pierfrancesco Favino)等重量級演員領軍,集結義大利一線卡司,年初於義大利上映時創下雙周冠軍佳績,賣破3億台幣票房,穩坐年度票房第5名。《當我們困在一起》將於9月14日在台上映。

