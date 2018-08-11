台南》政策紅包 賴清德宣布為台南輕軌3條路線編列750億預算

2018年08月11日 20:18 中時 程炳璋

行政院長賴清德與民進黨台南市長黃偉哲出席活動並肩而坐，表達力挺態度。（程炳璋攝）

行政院長賴清德到平實公園出席先進運輸系統說明會。（程炳璋攝）

選舉到了，行政院長賴清德11日到台南發出政策紅包，他偕同民進黨台南市長參選人黃偉哲一起到平實公園參加台南先進運輸前瞻說明會時，宣布將台南市先進運輸系統（輕軌捷運）未來3條路線的經費共750億元，列入前瞻計畫2期預算，形容這項工程可再造台南下個百年風華。

日本打造台鐵，過去百年沿線各站為台南帶動繁榮，「下個百年就看先進運輸系統」。賴清德11日在平實營區轉運站宣布，已在前瞻計畫2期預算內，編列台南市輕軌捷運藍、綠、紅3條路線的先期路網經費共750億，另匡列400億預算要將鐵路地下化往北延伸至永康。

賴清德形容先進運輸系統是台南市公共運輸最後一塊拼圖，將帶動台南未來100年的風華。

台南市交通局局長林炎成現場報告，先進運輸系統規畫的藍、綠、紅3條路線串連陸、海、空等交通樞紐，藍線經過火車站、高鐵站，綠線經過安平港，紅線經過機場並在路竹接軌高雄捷運。

賴清德宣布政策紅包時，不忘拉抬黃偉哲選情，他說「過去當市長，只能規畫，現在當院長，只能核定，未來計畫需要市長去執行，黃偉哲委員已經有這樣的承擔」。

黃偉哲提到台北市鐵路地下化在1989年通車，台南市已慢了將近30年，而先進運輸系統初期規畫都在溪南地區，未來也會顧及溪北發展，進行捷運評估規畫。

台南市先進運輸系統第一期藍線北起大橋站、南接大同站、西延仁德轉運站，全長共8.6公里。延伸線路網規畫再由仁德轉運站至高鐵特定區，全長共9.26公里。

綠線配合中央安平港開發，由平實營區轉運站為起始站，經成大醫院連接安平港，全長共12.69公里。

紅線與高雄捷運接軌，由北高雄路竹大湖站，往北延伸至大同站，其中南台南站與台鐵南台南站上下共站，全長共11.55公里。

(中時 )