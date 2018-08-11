聲音太美被當「小姐」 莫子儀獻聲桃影捷運上推好片

2018年08月11日 18:58 中時 潘鈺楨

機捷上的選片指南，將選片指南數位化。（桃園電影節提供）

桃園電影節今與桃園捷運合作，舉辦「桃影專車‧直達美好」選片指南活動，將影展選片指南搬上桃園捷運車廂，邀請台灣獎評審團召集人莫子儀「獻聲」擔任主講者。現場發生插曲，桃園副市長游建華大力讚揚莫子儀的聲線相當優美，口誤將莫子儀稱呼為「小姐」，主持人立刻打圓場「是不是聯想到章子怡」，讓現場民眾捧腹大笑。

莫子儀獻聲選片指南，替影迷們從70多部電影之中挑選自己推薦的佳片。他說：「我會先了解導演怎麼拍這部電影，以及怎麼透過節奏來講述導演希望傳達的想法、關注的議題，試圖讓我的聲音融入電影的影像中。」他是今年桃園電影節台灣獎初選評審團召集人，表示看到許多電影創作者的作品都非常優秀，讓他非常興奮，而且看到更多不同類型的台灣電影，都是水準之上，讓他開始思考拍電影的意義是什麼，「看到台灣創作者面對自我，面對投入社會的職責，讓我感到非常欣慰。」

莫子儀透過聲音帶領觀眾進入電影的魔幻，主推此次國外焦點影人，馬來西亞華語度立電影新浪潮的重要導演陳翠梅的作品，包括短片選中的《一個未來》、《丹絨馬林有棵樹》以及長片作品《愛情征服一切》。列車抵達環北站後，桃園副市長游建華、桃園捷運董事長現身記者會。游富庶掌提到為讓電影更貼近桃園人，特別與桃園電影節合作，將於8月19日晚間七點，在桃園捷運大園站舉行免費放映，將放映今年焦點影人魏德聖導演的最新作品《52赫茲我愛你》，屆時魏德聖導演也會到場與觀眾見面。

「桃影專車‧直達美好」活動配合現代人在捷運上使用智慧型裝置的習慣，將選片指南數位化到手機、平板上，是台灣影展史上首次於車廂內舉辦選片指南的影展。桃影專車由台北車站出發，直達終點站環北站，吸引150位影迷踴躍報名。影迷們在上車前先以 QR Code下載觀影選片指南影片，搭配電影節手冊，在列車行進75分鐘的車程內，觀賞完本次電影節的影片內容。

今年桃園電影節一共放映超過70部電影，共8大單元，除了「焦點影人」鎖定名導魏德聖，馬來西亞新浪潮導演陳翠梅，更精選了世界各國類型各異的電影；另外適逢1968年法國學運50周年，日本動畫導演高畑勳逝世，主辦單位特別舉辦了「騷動的時代精神：1968」、「紀念高畑勳」等單元，囊括了不少經典作品。

2018桃園電影節將於8月17日至26日進行為期10天的影展活動，展演場地包括中壢SBC星橋國際影城、威尼斯影城以及桃園 in89 統領影城。單場票僅需50元超優惠銅板價，另有一套十張套票限量販售中，相關資訊請上桃園電影節官網（網址：https://www.taoyuanff.org/）、facebook 粉絲專頁（https://www.facebook.com/taoyuanff/）查詢。

(中時 )