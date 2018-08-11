為什麼英國挑戰者戰車不算最強？

英國挑戰者戰車在火力、防護力都很強，但是車速、機動力卻明顯較差。(圖/vehicleswallpapers)

友善列印
中時電子報

英國雖為海權國家，常備陸軍不多，但是稱為「陸戰主宰」的戰車(Tank)，卻是英國在一次大戰期間發明的，是英國在武器發展史上的貢獻。不過英國現役的挑戰者2式戰車(Challenger 2)卻被批評「不算最頂尖」。

第二次世界大戰結束以來，英國曾經開發出一系列相當出色的戰車，從1945年開始的百夫長戰車(Centurion)，到1960年問世的酋長戰車(Chieftain)，都是當時西方國家最先進、火力最好的戰車。

到了1980年代，新一代的挑戰者1式(Challenger 1)採用L30線膛式120公釐主砲，以及焊接組裝大角度的斜向砲塔，並安裝複合裝甲(Chobham Armour查布漢裝甲)，使挑戰者1式的火力與防護力都相當出色。英國是少數堅持戰車必須使用線膛砲的國家，他們認為這樣的設計可以有更長的射程，似乎所言不虛，在1991年伊拉克作戰的沙漠風暴行動(Operation Desert Storm)期間，挑戰者1式創下了擊毀對手戰車的最長距離殺傷紀錄(4700公尺)。

依據挑戰者1式的經驗改良的挑戰者2式戰車於1998年開始服役，同樣沿襲120公釐線膛式主砲和更堅固的複合裝甲。在2004年伊拉克自由行動期間，一輛挑戰者2式遭到70次RPG單兵反裝甲火箭的擊中卻沒有受損，而另一起事件中，挑戰者2式確實被RPG-29擊破受損，但是駕駛只傷未死，仍然憑自己力量回到基地，仍顯示挑戰者2式的強韌和安全。

然而，挑戰者戰車在綜合評估上有一個明顯的弱點，使它的排名要弱於美國M1艾布蘭(Abrams)德國豹2(Leopard 2)之後，挑戰者就是它的速度不足，引擎只有1200匹馬力，使挑戰者戰車的最高速度僅為每小時60公里，相比之下，艾布蘭與豹2的引擎都在1400馬力左右，使戰車極速能在70公里之上。如此巨大的落差，假如來一場英美對決，挑戰者2式面對美國M1A2，艾布蘭將可利用其速度優勢，主導整場作戰而獲勝。這是英國在思考戰車改良時必須面對的問題。

(中時電子報)

文章來源：This is why the Challenger 2 is not the best tank

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
擬購神盾與F-35A 日國防預算飆破…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。