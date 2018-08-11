蔡英文台中輔選授旗 強調不因怕傷怕痛就不改革

蔡英文總統為爭取連任的台中市長林佳龍及民進黨提民36位議員提名人授旗並加油打氣。（馮惠宜攝）

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爭取連任的台中市長林佳龍在民進黨授旗誓師大會上，發表近來飽受謠言抹黑。（馮惠宜攝）

總統蔡英文11日下午到台中市輔選，她除推崇台中市長林佳龍這幾年的努力讓台中改變成真，也強調，改革會傷會痛，但是為了下一代一定要改革，如果怕傷怕痛就不改革，人民為什麼要選擇民進黨，並且強調台灣的經濟成長率，已經連續四季經濟成長都在3％以上，台中機械產業因為智慧機械的導入，已經成為繼半導體業成為台灣第三個產業破兆的產業。

總統蔡英文11日赴台中市輔選，為爭取連任的台中市長林佳龍，以及民進黨提名台中市議員參選人邱素貞等36人授旗誓師；經濟部長沈榮津、環保署長李應元、立法院副院長蔡其昌以及總統府秘書長陳菊也先後上台，針對台中地區最近最熱議的環保、火力發電以及經濟發展等議題提出對策。

爭取連任的市長林佳龍在致詞時也表示，在實現希望、邁向進步的這條路上，遭遇許多謠言中傷，越接近選舉，越是如此。他強調，被這些謠言傷害最深的，是每一個因為台中的改變而重新懷抱希望的台中人，不要低估了台中人的智慧。

蔡英文總統在致詞時也強調，兩年前民進黨在中央、地方、立法院完全執政，承擔起國家的改革重擔，改革會傷會痛，但是為了下一代一定要改革，民進黨確實因為改革承受很大的壓力，如果怕傷怕痛就不改革，人民為什麼要選擇民進黨。

她強調，這兩年來因為改革把國家的財政從年金的懸崖拉了回來，並開始經濟結構與體制的改革，現在成績慢慢出現，現在已經連續四季經濟成長都在3％以上。

蔡英文總統表示，綠色執政、品質保證，在台中機械產業因為智慧機械的導入，已經成為繼半導體業成為台灣第三個產業破兆的產業，且再生能源的商機已經讓中台灣成為全世界投資熱點，現在己經有離岸風電的產業在台中市設立辦公室，也創造很多新的優質的工作機會，新的工作、好的薪水讓年輕人願意回來，這是現在正在發生的事。

(中時 )

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