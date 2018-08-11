細的、粗的、到了... 警分析毒販暗語逮13人

2018年08月11日 19:29 中時 邱立雅

毒販為規避檢警查緝，通話時都用暗語，新竹縣警方彙整出密語分析表，找出關鍵販毒證據，陸續查出3名藥頭販毒給10名藥腳，調查多時，近日帶回13名毒品上下游一網打盡，起出海洛因、安非他命與吸毒用具等。

配合安居專案及暑假青春專案，新竹縣警察局刑大偵3隊、竹東分局、竹北分局與橫山分局於8月9日起聯合偵辦劉姓男子等3名涉嫌毒品販賣集團，經報請檢察官指揮積極偵辦，不過嫌犯多使用密語對談，大幅增加查緝難度。

調查發現，密語中「到了」代表約定地點，「酒」、「衣服」代表各種毒品，而「細的」、「粗的」各分別代表一級與二級，「你過來看我一下」表示準備要交易了。警方經抽絲剝繭、層層分析，彙整出密語分析表，終於從紛亂的線索中理出頭緒，找到販毒事證。

警方陸續獲得3名藥頭上游販賣一、二級毒品事證及下游網路藥腳身分明確，檢察官指示執行收網行動，共查獲3名藥頭、10名藥腳、毒品海洛因、安非他命電子磅秤、注射針筒、吸食器及手機等相關證物。

嫌犯到案後，供稱毒品價格不斷向上飆升，有錢還不見得買的到，兩年前至今一級毒品海洛因1公克由1000元漲至2500元，二級毒品安非他命1公克1000元漲至2000-2500元，三級毒品K他命由500元漲至3000元，尤其K他命毒品價格至少相差6倍之多，獲利高才鋌而走險。

警方表示，部分毒販為防製作毒品的惡臭導致警方查緝及民眾檢舉，會添加特殊化學藥劑，胡亂參雜原料，導致毒品純度不一，造成吸食者暴斃案例時有耳聞。警方利用友善通報網，聯合管委會查緝社區製毒，造成藏匿在社區之製毒工廠無所遁形。警察局呼籲在新世代反毒的策略之下，以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標消弭毒品存在，鼓勵民眾檢舉，一同創造無毒社區環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )