台糖長榮酒店攜手南鯤鯓代天府 幫未婚男女脫單

2018年08月11日 20:12 中時 曹婷婷

台糖長榮酒店攜手南鯤鯓代天府、ZOCHA(Gogoro官方授權租賃廠商)合力打造聯誼派對，透過復古「抽鑰匙」配對，促成有緣人。(曹婷婷攝)

現代人不婚不生比例高，下周就是七夕了，台南市多家飯店業者看準未婚男女商機，搭上七夕愛情嘉年華，由廟宇月老為優質單身男女找到好依歸，協助未婚男女脫單，台糖長榮酒店攜手南鯤鯓代天府、ZOCHA(Gogoro官方授權租賃廠商)合力打造聯誼派對，透過復古「抽鑰匙」配對，促成有緣人。

台南市文化局舉辦七夕愛情嘉年華每年推陳出新，飯店業與月老廟間合作越發密切且有新意，今年台糖長榮酒店與南鯤鯓代天府繼2016合作後再度攜手，以「GOGO正浪漫‧單身聯誼派對」為姻緣牽引，邀集15對優質男女體驗一場復古且樸實的浪漫約會，透過「抽鑰匙」方式，開啟對彼此的認識。

台糖長榮酒店總經理吳建明表示，為讓優質單身男女能夠各自覓得良緣、成就佳偶，除了舉行聯誼派對外，還特別選擇具法式典雅的「O’Fun原創料理美學」餐廳推出「七夕情人雙人套餐」。

「七夕情人雙人套餐」從前菜、熱前菜、雙主餐到甜點共計8道美食，主餐為波士頓活龍蝦和日本A5和牛，藉由海、陸雙組合增進戀人們情感，甜點也是專為情人套餐所設計，以草莓慕絲加入檸檬餡，讓情侶們初嚐愛情甜如蜜外也能體會偶爾拌嘴的小樂趣，「七夕情人雙人套

餐」雙人組甜蜜價3999元(另加1成服務費)，即日起至19日皆可預約訂位。

(中時 )