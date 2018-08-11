賴清德再提育兒津貼優惠 呼籲大家生產報國

2018年08月11日 20:32 中時 程炳璋

行政院院長賴清德、臺南市長參選人黃偉哲及多位台南市議員等貴賓11日出席民進黨婦女部的「新島嶼旅行團」巡迴分享會，賴清德再提行政院8月上路的少子化育兒政策，要新住民幫台灣多生產，黃偉哲則稱台南市府將是新住民最大的靠山。

民進黨近日在全台舉辦「新島嶼故事捕手計畫」拉攏台灣新住民，11日是台南站，賴清德、黃偉哲連袂出席，品嘗印尼與越南特色糕點與飲品，傾聽新住民在地心聲。

賴清德以自己故事為例，敘述媽媽曾向他提到剛嫁進賴家時，對要適應新的環境生活，內心衝擊大，感到很緊張。因此他能體會女性嫁入陌生的夫家，那種人生地不熟的感覺，何況是跨國婚姻，他認為政府該提供新住民語言、教育與工作3項服務。

賴清德提到，過去新住民的後代被稱為新台灣之子，大家既然生活在台灣這塊土地，就是一家人。他以8月剛上路的少子化育兒政策向在場的各國女性新住民提問，各項育兒與托育的補助津貼，提醒大家政府已補助育兒，希望大家多生產報國。

黃偉哲表示，台灣是移民社會，不管是原住民、新住民，大家都是一家人，政府該盡最大的照顧，作新住民的最大靠山。

賴清德、黃偉哲兩人品嘗印尼及越南特色糕點和飲品，在象徵市民心聲的明信片上簽名，贈送給黃偉哲，作為黃偉哲當選台南市長的預祝卡片。

(中時 )