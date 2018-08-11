2018綠營選情已成敗局 吳子嘉：小英這步棋就下錯

總統蔡英文。(圖/中時資料照)

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中時電子報

台北市長柯文哲9日傍晚密訪前總統李登輝，李登輝講述他對柯文哲的建議、國際局勢以及時政想法，甚至會後傳出，李鼓勵柯「更上一層樓」，直取2020年總統大位。《美麗島電子報》董事長吳子嘉受訪時表示，柯文哲原本2020大選就要挺蔡英文，結果事情演變至此，「民進黨敗局已經出現」，從「柯綠分手」就是一步錯步步錯。

吳子嘉認為，李柯會談的目的，就是柯文哲想藉此爭取深綠支持者，其實這就跟他之前為「兩岸一家親」論述道歉引起風波一樣，還不如好好做好「兩岸一家親」的路線比較實際。

至於李登輝建議柯文哲再提「特殊國與國關係」為兩岸政策主論述，吳子嘉指出，李登輝要柯文哲去體會「特殊」的意義，但現在中美貿易戰開打，且兩岸勢力消長已與他執政時不可同日而語，中國大陸不可能讓步。所以，若柯有企圖心謀大位，與其為了拉攏只有5至6%的深綠選民，還不如紮實自己的兩岸論述。

吳子嘉接受《中評社》訪問時指出，至於柯文哲是否參選2020，這個話題會依直吵到年底，並成為這次的選戰主旋律，這樣下去，柯文哲一定會當選，並且蔡英文不會選市長，柯文哲也能藉此機會，對提高自己聲勢很有幫助。吳子嘉直指，當時民進黨決定下出「柯綠分手」這第一步棋，柯文哲原本2020大選就要挺蔡英文，結果事情演變至此，民進黨敗局已經出現。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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