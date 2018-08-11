嘉明貨輪擱淺布袋港傳漏油 現已清除油汙

2018年08月11日 20:12 中時 張伊珊

台灣港務公司布袋管理處表示，將請船公司進行船身堵漏，盡速調派2艘300噸平台起重船，把船體扶正15至20度，以便後續作業。（張伊珊翻攝）

嘉明2號貨輪10日晚間擱淺在嘉縣布袋商港，7名船員全數平安獲救，但該船傳出重油外漏，經台灣港務公司布袋管理處與船公司聯絡，已緊急布設長度100公尺的攔油索，並以吸油棉吸除油汙，今天下午已完成油汙清除作業，同時也會密切注意攔油索的布放情形。

台灣港務公司布袋管理處長王貞雄表示，10日下午5時許，接獲通報指出，嘉明2號貨輪因疑臨時失去動力，導致航行偏移，致擱淺於港口北堤邊，經第13海巡隊與國搜中心動員前往現場救援，已於晚間9時許，將船上7名船員全數救出。

王貞雄指出，由於該船體有部分破裂，造成重油外漏情形，幸好面積不大，船公司已完成油汙清除作業。經與第13海巡隊、第4岸巡隊、嘉縣環保局、航港局南部航務中心及海事工作業者開會討論，初步判斷船體無斷裂的潛在威脅，後續將請船公司進行船身堵漏，盡速調派2艘300噸平台起重船，把傾斜45度的船體扶正至15至20度，優先進行抽油作業，船舶再行拖帶進入布袋港；至於船隻所裝載貨櫃，經確認大多為漁貨等散雜貨物，無危害疑慮。

嘉義縣環保局代理局長劉明全表示，日後將依行政院海洋委員會海洋保育署搜證結果，進一步釐清船公司責任，不排除依法開罰。

(中時 )