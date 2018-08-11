廣西擺渡送學「船夫」師　爭取幹到70歲

友善列印
旺報
孫曜樟

廣西省岑溪市波塘鎮楊亦村灘急組一共有20餘戶80多口人，孩子們要上學必須經過村前的黃華河，沿河十多裡內都沒有橋樑。1977年當時20歲的倪華成高中畢業後來到楊亦小學成為一名民辦教師，從那時起，他也成了一名義務擺渡接送學生的渡船工。自從倪老師來校任教，灘急組入學率從「十分不理想」到每年都100%。學生們小學畢業後都順利升入初中、高中。如今，總人口不足90人的灘急組已先後走出十個大學生。

黃華河寬百餘公尺表面平靜，水深卻超過10多公尺。因為沒有橋，楊亦村灘急組的孩子們要上學，只能自行劃竹排到河對岸，儘管初識水性，但要在這湍急的黃華河上獨自撐竹排，孩子們心裏還是很害怕的，一旦起了風浪或者霧氣，便就上不成學了。1977年倪華成來到楊亦小學上課便看到了這樣的情景。當晚，他挨家挨戶地找到學生家長，鄭重承諾：「今後，孩子過河上學，包在我身上」。

從此，倪華成既是課堂上手執教鞭的老師，又是課堂外稱職「擺渡人」。整整四十年，在這120米寬的河面上，他數萬次來來回回地接送孩子，分文不取。河上撐船並沒有多少詩情畫意。在倪華成攤開的手掌裏，深黑的粗糙裂痕仿佛一道道時光的印記，記錄著一個又一個擺渡送學的日子。

40年擺渡，40年育人，一批又一批農家子弟從此飛出山村。如今，倪華成最快樂的事，就是帶上他的老花鏡翻看手機裏學生發來的祝福短信，還會一字一句地念一念，自豪的微笑總是掛在臉上，他說，學生們有的上了軍校，有的在讀碩士，不管做什麼，知道他們好我就覺得這輩子很值。

2018年三月，年滿60歲的倪華成退休了。最後一次課後，他感到一些輕松，卻仍有牽掛：到下學期灘急組還有4個小孩要過河上學，學生家長也擔心他退休後，孩子上學可能沒人接送。

倪老師堅定的說，我有渡工證，只要我還幹得動，我都會繼續為大家擺渡，我感覺我的身體能幹到70歲。依稀又回到當年撐竹排護送學生過河的模樣。

(旺報 )

嘉明貨輪擱淺布袋港傳漏油 現已… 年年春、陶斯松等農藥未禁用 農…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。