廣西擺渡送學「船夫」師　爭取幹到70歲

2018年08月11日 20:12 旺報 孫曜樟

廣西省岑溪市波塘鎮楊亦村灘急組一共有20餘戶80多口人，孩子們要上學必須經過村前的黃華河，沿河十多裡內都沒有橋樑。1977年當時20歲的倪華成高中畢業後來到楊亦小學成為一名民辦教師，從那時起，他也成了一名義務擺渡接送學生的渡船工。自從倪老師來校任教，灘急組入學率從「十分不理想」到每年都100%。學生們小學畢業後都順利升入初中、高中。如今，總人口不足90人的灘急組已先後走出十個大學生。

黃華河寬百餘公尺表面平靜，水深卻超過10多公尺。因為沒有橋，楊亦村灘急組的孩子們要上學，只能自行劃竹排到河對岸，儘管初識水性，但要在這湍急的黃華河上獨自撐竹排，孩子們心裏還是很害怕的，一旦起了風浪或者霧氣，便就上不成學了。1977年倪華成來到楊亦小學上課便看到了這樣的情景。當晚，他挨家挨戶地找到學生家長，鄭重承諾：「今後，孩子過河上學，包在我身上」。

從此，倪華成既是課堂上手執教鞭的老師，又是課堂外稱職「擺渡人」。整整四十年，在這120米寬的河面上，他數萬次來來回回地接送孩子，分文不取。河上撐船並沒有多少詩情畫意。在倪華成攤開的手掌裏，深黑的粗糙裂痕仿佛一道道時光的印記，記錄著一個又一個擺渡送學的日子。

40年擺渡，40年育人，一批又一批農家子弟從此飛出山村。如今，倪華成最快樂的事，就是帶上他的老花鏡翻看手機裏學生發來的祝福短信，還會一字一句地念一念，自豪的微笑總是掛在臉上，他說，學生們有的上了軍校，有的在讀碩士，不管做什麼，知道他們好我就覺得這輩子很值。

2018年三月，年滿60歲的倪華成退休了。最後一次課後，他感到一些輕松，卻仍有牽掛：到下學期灘急組還有4個小孩要過河上學，學生家長也擔心他退休後，孩子上學可能沒人接送。

倪老師堅定的說，我有渡工證，只要我還幹得動，我都會繼續為大家擺渡，我感覺我的身體能幹到70歲。依稀又回到當年撐竹排護送學生過河的模樣。

(旺報 )