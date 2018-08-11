王靜瑩日本獲證書 13歲兒最期待這道料理

2018年08月11日 20:12 中時 洪秀瑛

法式料理課實作。（寶麗來提供）

與同學們合照。（寶麗來提供）

今天領證。（寶麗來提供）

領完證，開心和同學合影。（寶麗來提供）

王靜瑩製作泡芙。（寶麗來提供）

做義大利麵條。（寶麗來提供）

平常喜歡品嚐美食的王靜瑩，繼去年赴東京3個月學習甜點製作，並順利畢業領取法國藍帶東京校高級甜點證書後，對料理深深著迷，也想要增加生活樂趣，7月再次前往東京的法國藍帶東京校學習法式料理，今開心領證。

她離婚8年，兒子已13歲，目前主要由前夫照顧，但母子互動非常緊密。兒子知道王靜瑩這次要去進修法式料理，她第一天下課就收到兒子傳訊息，問她什麼時候學做義大利麵，期待媽媽能趕快回家做給他吃，這次回台後，打算帶著兒子一起從揉麵團開始製作義大利麵，希望與兒子分享媽媽辛苦學習成果。

整個課程為期6周，一切都從基礎開始學起，洗鍋子、刀功、調製醬料、熬高湯、擺盤、通通從頭學，基本的切絲、切丁、削圓，練習切絲連一釐米都需要練到沒絲毫誤差，馬鈴薯削圓都得大小一致，扎扎實實處理才能入味。

處理魚肉也是從全魚開始，剪魚鰭、去魚鱗、清除內臟、魚骨肉分離、取魚菲力、去魚皮，每個步驟都相當繁瑣耗時，還有很多高湯甚至要花上2至6小時，回到住所雖然已累癱，但還是會認真的整理一天上課的筆記，並期待隔天的課程。

她回想，第一次製作烤雞料理時，還打翻了半盒鹽巴到烤雞的配菜青豆中，也因為太慌張而燙到手起水泡，製作完成後，Chef試吃時也笑笑的跟她說太鹹了，但知道是因為王靜瑩太緊張求好心切才會一時失手，反過來鼓勵王靜瑩，讓她增添不少信心。

她原本連魚都不會殺， 6週來愈做愈順手，也學習到許多寶貴的料理手法及知識，學習表現也一直被Chef肯定，終於順利取得證書資格順利結業。

這次上的課程是中文班，所以同學都是東方人，跟大家一起上課當學生，從互不認識到建立團隊感情，過程雖然很緊繃，但她的心卻是踏實愉悅，喜歡這種專注忘我的快樂。

王靜瑩說：「從每個不同的人事物都可以學習很多，看事情的角度、處理的方式及面對的態度，雖然同學有的年紀很小，老師有的年紀很大，我都獲得寶貴的經驗，其實我學得不只是料理，還有心與態度。」

(中時 )