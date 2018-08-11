郭書瑤談遠距姊弟戀 「自然有人幫我盯著」

2018年08月11日 20:30 中時 洪秀瑛

春風滿面。（蘇蔓攝）

大方談男友。（蘇蔓攝）

和粉絲合影。（蘇蔓攝）

王以綸。（取自臉書）

28歲郭書瑤（瑤瑤）11日擔任香水品牌一日店長，被問及有無用香水誘惑情人，噴香水跟穿衣一樣，若隱若現才誘人，透露自己在小6歲的男友王以綸心中留下「永遠忘不了的味道」，自嘲是「恐怖情人」，下周七夕，男友在大陸拍戲，但她看很開「一直以來都沒在過節，能見面就不錯」，不忘放閃說「每天都在視訊了」。

她自曝噴香水的「性感誘惑處」大多在耳後、鎖骨與手腕，先前看了電影《丹麥女孩》後，對片中香水雨的噴法印象深刻，她現在都這樣噴。追問王以綸有無提前先送情人大禮，熱戀中的她，嬌喊：「你們去問他啦。」 小兩口現在聚少離多，自己適合遠距戀愛？瑤瑤說，「上一段（金陽）也很難見到，因為工作完全錯開，這次距離更遠，所以會更珍惜相處時間」。

22歲的王以綸也有成熟的一面？她說當然，「不管工作或生活上，只是大家沒看到」，「拜託，你們都看得到他的另一面，那我不是沒有很特別，談戀愛就是因為特別才會在一起啊。」對男友會不放心？「大家都大人了，而且我也不用盯他，他是公眾人物，有這麼多雙眼睛盯著，現在人人都是狗仔，我真的無暇想那些，做人還是相信別人，不然很辛苦。」

(中時 )