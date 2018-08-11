終於擁有一台相機 偏鄉孩子夢想成真

2018年08月11日 20:38 中時 廖德修

至善基金會執行長洪智杰（中）頒發高中組卓越獎闕宇辰（右）的獎品與獎狀。（圖／至善基金會提供）

國小組首獎卓越獎得獎者陳思念（左）和母親今天一起北上領獎。（圖／至善基金會提供）

友愛講座今天的主題是我與孩子的練習，三位與談人分享自己陪伴孩子的經驗。（圖／至善基金會提供））

友愛攝影展即日起至8月19日，在台北信義新天地法雅客展出。（圖／至善基金會提供）

「得到自己的相機，我覺得好驚訝，也好開心，從今天開始，我要拍家人，拍日常生活！」12歲的陳思念就讀新竹縣尖石鄉石磊國小6年級，他是2018年至善友愛攝影徵件國小組卓越獎的得主，今天（11日）他和媽媽一起出席頒獎典禮，害羞的談起自己有了一台相機的夢想。

來自新竹尖石後山部落，陳思念拍下自己和爺爺上山砍柴的工作照，投稿至善的攝影徵件活動。沒想到他只是借媽媽的手機來拍，竟在眾多參賽者中脫穎而出。為什麼以爺爺為主題？他說，因為爸媽去工作，從小就是爺爺陪他，把他帶大，他喜歡跟著爺爺去山上工作，爺爺砍木頭，他就幫忙背和扛。有一天工作累了，他靠著樹木，看到爺爺砍木頭的樣子很酷，就隨手拍下了，連自己的雨鞋也入鏡了。

陳思念和媽媽今天起了大早，舟車勞頓到台北領獎。另一個也是來自尖石鄉的孩子貝夫宜・巴燕，則是拍下一家人在高山上的高麗菜園工作的畫面得獎，為了到台北領獎，他今天一早五點就起床了。

「 ________陪在你身邊？」由至善基金會主辦的2018友愛攝影徵件活動，一共有24件得獎作品，8月11日在友愛講座暨攝影展上頒獎，隨即在台北與台中法雅客攝影走廊展出兩梯次，台北場展期是8月11日至8月19日，台中場展期是8月21日至31日。

本次徵件活動總計收到154件作品，經評審評選出各組共8名得獎者及3位經網友票選出來的人氣獎。很特別的是，得獎的國小組8個學生中，竟由偏鄉孩子全囊括，他們來自新竹尖石鄉、屏東縣佳冬鄉，以及屏東縣泰武鄉。

各組前3名得獎者都會得到一台相機（單眼、類單眼以及印相機），讓喜歡拍照的孩子能夠實現夢想，擁有一台專屬自己的相機。

今天不少得獎孩子在家人陪同下，遠從各地到台北領獎，包括來自屏東縣佳冬鄉大新國小的余奕辰；而另一位來自尖石後山的黃承恩則是由爸爸媽媽帶著他和弟弟妹妹，一家六口一起來。黃承恩是得獎作品中唯一一張自拍的照片，媽媽看到很驚訝，「他和爸爸很親近，我以為他會拍爸爸呢，沒想到是拍自己！」媽媽很替孩子高興，也感到驕傲。

至善基金會多年來致力推廣「友愛」一精神與信念，曾連續6年舉辦全國性或跨國 的「友愛徵文」活動，2018 年舉辦「攝影徵件」活動，希望透過「照片」來傳遞 「友愛」種籽，讓愛跟著每一次快門流動。

今天除了頒獎，至善基金會還邀請資深媒體人蕭彤雯、親子作家李儀婷，以及至善基金會新竹工作站主任楊曜誦，一起進行一場主題為「陪伴的力量：我與孩子的練習題」的講座，不少民眾攜家帶眷到場聆聽，也欣賞孩子的作品，體會童真視角中陪伴的美好。

蕭彤雯在講座中以自身陪伴經驗和家長分享，她語重心長的說，「如果你承諾了孩子，請一定要做到；如果你真的做不到，請好好說明為什麼？這是理性的溝通，孩子會比較有安全感。」育有一女一兒的她，為了「陪伴」孩子，參與他們的成長，兩年前她揮別新聞圈，今天也帶著大女兒美寶一起出席，母女倆形影不離，感情很親密。

李儀婷則說，專心的陪伴會幫助孩子穩定內在，「如果你要讓孩子學會獨立，千萬要他經歷犯錯。」楊曜誦則跟大家分享他在部落陪伴原住民兒少近20年的經驗，未婚沒有孩子的他，陪伴的是一群孩子，「社工的陪伴，是一門不斷學習的課…要等待，而且要溫柔的等待。」他長期投入原鄉的幼兒照顧工作，現在正在尖石後山推動行動幼兒園的服務，透過培訓部落在地婦女，希望為偏鄉原住民兒少編織一張沒有漏洞的社會安全網。

今天這場頒獎暨講座就在孩子們領完獎品，心滿意足的笑容中劃下句點。至善特別感謝本次活動的各陪伴贊助商，有佳能國際、百滋國際、親子天下、好我so that’s me、菁山遊憩區，以及蕭彤雯母女擔任陪伴大使，一起傳遞友愛。

(中時 )