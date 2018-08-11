觀光業哭哭！年改衝擊大 7月營收全面衰退

2018年08月11日 20:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年改衝擊遊業觀光果然成真！7月向來是旅遊旺季，但今年非常罕見，包括龍頭雄獅等5家上市櫃旅行社，營收全面衰退，約下滑5%到35%。業者表示，7月軍公教退休新制上路後，負面影響逐漸顯現，如何採取因應策略提振買氣，成為各家當務之急。

經濟日報報導，7月5家上市櫃旅行社營收一攤開，全部呈現衰退走勢，就連旅行社龍頭雄獅也無法倖免，7月營收27.96億元，較去年同期衰退5.14%；五福營收6.79億元，衰退4.98%；燦星旅營收2.85億元，衰退1.66%。另外，鳳凰、易飛網的衰退幅度更驚人，分別為19.83%及35.78%。

其實年改衝擊不僅如此，國內飯店業也出現「旺季不旺」現象，包括國賓、晶華、雲品、夏都、華園等上市櫃飯店，7月營收也出現衰退。

7月是旅遊旺季，出現旅行社、飯店營收全都衰退的慘況，旅遊業者直言「真的很罕見」。以往幾次出現旺季衰退的情形，多是金融海嘯或國外爆發恐攻、疫情等外力因素造成，這次卻明顯不同，是受到政府推行年改的政策影響。

旅遊業者批評政府，年改為國庫省下上兆預算，但軍公教減少消費的副作用，等於是從民間業者強行奪走利潤。

對於旅遊營收下滑，網友多表不意外，「軍公教年改，大部分退休者退休金減少，此時應縮衣節食，減少不必要消費，何來旅遊考量。」、「太多無法預知的未來，所以開源節流、節衣緊縮是當務之急啊…」

(中時電子報)