羅宏正險抓到子閎「重點部位」

2018年08月11日 20:51 中時 洪秀瑛

張立昂和演員群跳舞。（三立提供）

兩部戲演員交接。（三立提供）

兩部戲演員交接。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》11日辦售票見面會，這場見面會上月售票，500張座位秒殺銷售一空， 張立昂與及林子閎見面會中首次公開對唱，張立昂表示〈Between Us〉這首歌MV首次對外公開，林子閎也笑說因為男男對唱、男男拍MV，他拿走了張立昂的第一次。

葉星辰也不甘示弱和張立昂合唱〈星空左右 〉，因為這回她第一次站上舞台上展露歌喉，緊張程度不輸張立昂，葉星辰的好友李佳薇還特地當指導老師，教她和聲。節目中最High的部分就是所有演員一起跳「祭改舞」，張立昂自認跳舞不是專業，前一晚還拖著葉星辰與林子閎彩排惡補，練習到晚上10點，連睡覺時都在手舞足蹈。

他們狂冒手汗，只見張立昂緊張得差點忘了舞步，頻頻看向葉星辰求救，眾人跳完後揪老鼠屎，沒想到竟是郭彥甫，臨時惡補都沒救，他尷尬說：「10幾年前我也曾是唱跳歌手。」針對之前殺青酒被狗仔拍到醉態，張立昂解釋說，當時狀態是助理幫他開門，純粹角度問題產生誤會，新聞出來後第一時間就跟助理道歉：「我不再喝酒了。」

8月19日將接檔的《高校英雄傳》劇中主要演員包括羅宏正、劉宇菁、陳為民、李運慶及徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟倫、何美等飾演學生的演員特別至現場，兩劇進行交接。

羅宏正表示由於忙著拍戲，沒想到這次見面會中竟與他曾經的團員「武虎將」的邵翔與「SpeXial」的子閎碰面，他說當年在「武虎將」裡面他是年紀最小的一位，到了SpeXial卻成為年紀最大的隊長。羅宏正與林子閎玩太High，林子閎對羅宏正獻上一記臉頰深吻，羅宏正回敬他，一把將他公主抱起360度轉一圈，這一抱險些抓到林子閎「要害」，讓他很害羞。

(中時 )