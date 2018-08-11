中職》鄧志偉首次3響砲 猛獅連3戰得分上雙

統一獅鄧志偉今天生涯首度單場3響砲(資料照,取自統一獅粉絲團)

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中時電子報
/新北報導

富邦悍將此役先發投手布魯斯(Bruce Billings)遭猛獅打爆第2局就退場，6局上教頭陳連宏更因頂撞主審遭驅逐，統一獅在鄧志偉生涯首次單場3響砲率領下，終場以14比5擊敗狀況不斷的悍將。

布魯斯(Bruce Billings)首局就遭到統一狙擊，獅隊以3支安打與1次保送攻下3分，下半局富邦回敬4支打追成2比3。

2局上統一連續擊出3支安打追加3分，鄧志2出局後敲出2分砲，統一領先來到7比2，也打退富邦先發投手布魯斯。

此後富邦以投手車輪戰應戰，統一更是在前4局就攻下9分，富邦則是僅在5、7、9局下各追回1分。

採用投手車輪戰的富邦牛棚吃緊，不料6局上接替投球的郭泓志卻因不滿主審好球帶而爆發板凳清空的火爆場面，富邦教頭陳連宏、投手教練郭勇志、郭泓志3人遭驅逐出場。

統一先發投手江辰晏主投5局僅1、5局下失分，共被擊出7安失3分(皆為責失分)，另投出6次三振與2次四壞保送，加上隊友鄧志偉單場3響砲的火力贊助，統一以9分差收下勝利，江辰晏本季第5勝(另1敗)到手，防禦率2.61。

值得一提的是，統一連4戰團隊安打數均來到雙位數，隊史第3次達成連3戰得分上雙的紀錄，前2次均在2008年。

(中時電子報)

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