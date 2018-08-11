亞洲盃男排》125分鐘激戰！中華5局大戰逆轉勝泰國

2018年08月11日 21:09 中時電子報 黃及人

中華隊辛苦歷經5局大戰贏球後，跟全場球迷揮手致意。(中華排協提供)

就算再怎麼落後，中華隊今晚從未放棄過！超過4千名球迷擠進台北市大體育館，爭睹中華隊在亞洲盃男排賽出戰泰國，中華隊最後以23比25、25比14、23比25、25比14、15比12逆轉擊潰泰國，13日將跟哈薩克爭搶4強門票。

這場5局大戰整整打了2小時5分鐘才結束，當戴儒謙漂亮在網前放小球，總算確定幫助中華隊贏球同時，全場響起如雷歡呼聲，中華隊教練陳裕安說：「很抱歉加班了，起碼我們這場學習到怎麼打逆境球，這種經驗很難碰上的。」

陳裕安表示，今晚尤其必須肯定「黑狗」隊長陳建禎的表現，因為每次看到黑狗上場，總是拚盡全力，彷彿是在燃燒生命一樣，「不過我更要稱讚『大學長』黃建逢表現，他的輔助舉球、大砲與攔網表現，我今晚必須給他95分高分。」

事實上，黃建逢確實是這場中泰大戰的真正贏球功臣，他在首局末節替補上場，隨後第2局開始，就一路取代吳宗軒的先發位置到比賽結束，更在關鍵第5局，不僅頻頻扣殺取分，更用精彩的攔網，幫助中華隊好不容易贏下此役。

「我在首局快結束時，有聽到場邊觀眾呼喊我的名字要我上場，但我沒有壓力，上場就是平常心，」拿下18分的黃建逢說，「儘管我很少打副攻手這個位置，卻只是想要上場做好就對了，抓住每次攻擊機會，攔網則是有點運氣了。」

黃建逢甚至還幫小老弟說話，「其實吳宗軒的表現沒有不好，只是他的殺球，都剛好被對手攔到位，我想教練換我上場，應該只是想要『拐氣』，反正我就是平常心，努力幫助中華隊贏球，畢竟我們的重點仍在亞運！」

亞洲盃男排賽12日宣告休兵，13日繼續在台北市大體育館進行，下午1點30分韓國對澳洲，下午4點越南對泰國，晚上6點30分中華對哈薩克。

(中時電子報)