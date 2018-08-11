90歲高振鵬解尿「卡卡」 《水槍》樂當梅芳綠葉

2018年08月11日 21:18 中時 洪秀瑛

高振鵬劇中尿血尿，表情痛苦。（公視提供）

梅芳舉水槍佯裝輕生。（公視提供）

梅芳抱著假人跳舞。（公視提供）

公視新創電影挑戰以黑色幽默包裝類型喜劇短片 ，由新銳導演樓耀中執導，國寶級演員梅芳、高振鵬主演。今年82歲的梅芳演「開槍」戲不手軟，高齡90歲的高振鵬則樂當綠葉。

《水槍》描寫老夫婦翠芬（梅芳飾）與金偉（高振鵬飾），相依為命住在老舊公寓裡，翠芬每晚聽著金偉尿尿的聲音才能安心入睡。在金偉過世後，翠芬開始失眠。她架設了一把水槍模擬先生尿尿的聲音，失眠的問題才得以緩解。當大旱一來，水槍無用，恍神中水槍成了真槍，翠芬竟瞄準自己。

編導樓耀中將過去母親照顧膀胱癌外公的生命經驗寫入劇本，並把女兒的角色替換成老婆，加入戲劇奇幻元素，將夫妻的愛情與親情，以及老婆對死去老公的思念做更深刻描寫。

拍片時，梅芳的動作戲全來真的，摔倒、跳舞、崩潰摔東西等不適合長者的大動作戲劇表演，全都親自上陣，而且改造過的道具槍為了配合劇情裝了機關，有點重量，沒想到梅芳玩沒兩次就上手，而且「開槍」完全不手軟，導演大讚：「梅芳阿姨真的超猛的。」

樓耀中說，第一次見到高振鵬，是去年冬天高振鵬剛拍完公視迷你劇集《魔幻對決》，兩人一聊起老人解尿不順，高振鵬立即分享許多自己與朋友尿尿「卡卡」的經驗。拍開場戲，高振鵬半夜尿不出來，對梅芳嘶吼：「回去啦、回去啦！」還表情痛苦猙獰地尿出血尿，極具戲劇張力，也讓導演看了不忍心。

高振鵬說：「生活體驗、常識，再加上自我揣摩，導演合意就好！」也感謝老天爺還賞飯吃。高振鵬說，梅芳是全劇靈魂，他謙稱自己只是盡責做到綠葉陪襯。他最懷念那場回憶戲，與梅芳濃情密意共舞，「有再談一次戀愛的感覺 」。

該劇將於8月12日週日晚間十點到十點半播出。「公視+」OTT平台搶先上架，免費收看，網址：https://www.ptsplus.tv。

(中時 )