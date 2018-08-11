大陸擬發佈新措施 大咖演員合約將無所遁形

2018年08月11日 21:38 中時 洪秀瑛

大陸3大影音平台愛奇藝、優酷、騰訊，與6家影視製作公司今發聲明抵制藝人天價片酬，多位大陸A咖級演員包括楊冪、孫儷、范冰冰、胡歌等預估將成為目標，台星陳喬恩、霍建華、趙又廷、彭于晏也恐受影響。據知1部戲收入1000萬人民幣（折台幣近5000萬）以上者都將列為調查對象，名單中近200位明星，大陸影視圈風聲鶴唳。

台灣業者認為，這項政策一定會起作用，若真能抵制高片酬演員當然樂觀其成；遊走兩岸的台灣製片人則表示，這政策無關台灣和大陸演員之分，只要高片酬頂尖演員都受波及。他表示現在風口浪尖上，大家短期內會嚴格遵守這項新規定，「後面如何發展未知，但目前已有幾10部電視劇、電影都暫停或延拍，大咖演員也先不接戲，因為稅金的遊戲規則還沒出來」。

業內人士指出，大陸總局近期將召開全國電視台台長會議，對大陸影視產業將擬最新措施，包括「不准買劇時再要求製作方保證收視率，即不可買收視率，一經舉報，台長就地免職。其次是「限購價」，意指電視台買劇的版權費，1集最高不得超過300萬人民幣（折台幣近1500萬），視頻網購劇版權費，1集不得超過600萬人民幣（折台幣近3000萬）。

業者進一步表示，大陸總局也將要求核發准播證時，製作公司需附上「演員的合約及匯款水單」，而演員的總費用不得超過該劇總製作費的40%，否則不予核發准播證，相信等新措施發佈後，屆時勢必又將引起關注。

(中時 )