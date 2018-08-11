二戰期間的7場瘋狂突擊任務

2018年08月11日 22:31 中時電子報 江飛宇

第二次世界大戰是歷史上範圍最大的戰爭，突擊隊員發動的特種作戰也發揮的淋漓盡致，有些戰鬥甚至可以用瘋狂來形容，這裡列舉7場最瘋狂的特種作戰：

1.英國舟艇突擊隊破壞6艘德國船隻

史稱「法蘭克頓行動」(Operation Frankton)，或叫獨木舟英雄作戰。1942年12月7日，12名英國皇家海軍的陸戰隊員，搭乘潛水艇接近被法國西南方吉倫特河口，他們在夜色悄悄的離開潛水艇，並換乘2人式橡皮筏(俗稱獨木舟)，準備沿著河流進入波爾多港，以破壞港內的德國軍艦。

然而1艘橡皮艇在出發前就壓壞了，使得真正出發的只有5艘艇10個人，接著由於潮汐和河流障礙物，又陸續失去了3艘，最終只有2艘橡皮艇進入了波爾多-巴森斯碼頭。4名成功滲透港內的陸戰隊員仍然努力執行任務，在多艘船上放置了地雷、炸彈，成功炸傷了6艘運輸商船。但是代價相當沉重，隊員只有2人成功逃出，其他人被德軍逮捕或是淹死。

雖然物質損失有限，但是成功提高了英國的士氣，也迫使德國投入更多資源來防禦。

英軍曾派兵刺殺沙漠之狐隆美爾，不過他根本不在當地。(圖/網路)

2.對德軍隆美爾元帥的斬首戰：

德軍三大元帥之一的艾爾文．隆美爾(Erwin Rommel)善於用兵，是英軍最頭痛的人物，因此英軍發起了「鬆餅行動」(Operation Flipper)，目標是摧毀北非的義大利軍總部和情報局，並殺死隆美爾。

但是，這場突擊作戰受到惡劣天候和情報錯誤等影響，幾乎全軍覆没，英軍闖進了總部大樓後才知道隆美爾根本不在，他人在羅馬沒回到前線。最終英軍只有2人逃離成功，其他多數被俘。

儘管如此，隆美爾仍然承認「英軍發起了一次精彩的行動」。

3.挪威突擊隊破壞德國核武工廠

德軍在1940年4月9日對挪威和丹麥發動閃擊戰，在經過62天的苦撐，挪威在6月10日只能投降，但挪威仍有許多部隊繼續在游擊戰。

1943年2月28日，挪威游擊隊及其增援部隊襲擊了德國建立在挪威的重水工廠，重水是德國核武研發的重要實驗材料，炸毀儲存設施確實拖慢了德國的核研究進度至少數月。

幾個月後，挪威反抗軍再次襲擊德國的實驗核反應爐，一舉摧毀德國完成核武的機會。挪威突擊隊員寇特．豪肯里德(Knut Haukelid)參與了兩場突襲作戰。

德軍以滑翔機載送空降部隊，以極小的傷亡代價，佔領比利時號稱難攻不落的埃本-埃美爾要塞。( 圖/網路)

4.德國空降兵佔據了世界上最堅固的堡壘

1940年，比利時的埃本-埃美爾要塞(Eben-Emael)可以說是世界上最強大的堡壘，它建於1932年至1935年，全部是是鋼筋混凝土，有800多名士兵駐紮守衛。扼著德國與比利時的交通要道，因此德軍必須摧毀它，才能進入比利時。

1940年5月10日，德國派出85名傘兵突擊了要塞，比利時守軍千算萬算，就是沒料到德軍從天上進攻。突擊隊降落在堡壘內部後，迅速破壞比軍的大砲，並佔領有利位置瓦解堡壘的機能。德國空降部隊只有有6人死亡及19人受傷。

5.墨索里尼營救作戰

1943年7月，義大利發動政變推翻墨索里尼，並將他軟禁在1920公尺的大奧索山(Gran Sasso)滑雪地。

雖然環境險峻，高度又高，很難突擊進入，但是德國突擊隊隊長奧圖．史科茲里(Otto Skorzeny)仍接下了救援任務，他率領傘兵以滑翔機進攻。成功的進入營地，並找到墨索里尼。義大利的守衛決定不與德軍交戰，所以史科茲里是和墨索里尼乘坐一架小型高空飛機離開。

6.竊取德國雷達站

史稱「叮咬行動」(Operation Biting)。英國為了得知德國雷達的性能，派出5組突擊隊，要佔領一座位在法國西海岸布里內茲瓦爾(Bruneval)的德國雷達站，他們不但要瓦解守軍，還要取得雷達站的資料與關鍵技術，因此突擊隊還有工程人員加入。

攻防戰長達2小時，最終英軍進入了雷達站，取得多數有用情資，甚至逮住2名德國技術人員。

這場戰鬥有一個地方出錯，其中一支突擊隊因為遲到，沒有事先摧毀撤退路線德國碉堡，這幾乎造成任務失敗。幸運的是，遲到的突擊隊在最後時刻趕上了，及時摧毀了碉堡，使英軍成功渡過海峽回國。

撞上諾曼第船塢的布坎南號，之後又發生爆炸，將這座德國最重要的乾船塢給徹底癱瘓。(圖/網路)

7.英軍用整艘船炸毀德國秘密船塢

史稱聖納澤爾戰役(St. Nazaire Raid)。德國戰鬥艦鐵必制號(Tirpitz)是北大西洋航線的大患，但是再強的軍艦也需要船塢修整，因此要削減鐵必制號的威脅，必須把德國在大西洋唯一的重型船隻乾船塢給破壞掉，也就是法國佔領區的聖納澤爾市的諾曼地乾船塢。然而此地位在羅雅爾河上游，並且德軍也知乾船塢的重要性，有大量全副武裝的士兵看守。

英國突擊隊將布坎南號驅逐艦(HMS Campbeltown)偽裝成德國魚雷艇，由西摩爾甚至發送假電報，果然成功騙過德國在羅雅爾河的守軍，於是布坎南號最終一頭撞上乾船塢的大門，此時德軍才知英軍的意圖。

接著雙方爆發激烈戰鬥，最終600多名英突擊隊，絕大多數都戰死與被俘，只有215人活著看到戰爭結束。

不過英國突擊作戰完全成功，第二天早上隱藏在布坎南號上的定時炸彈(用魚雷改裝)發生爆炸，使船塢癱瘓的更徹底。聖納澤爾作戰被譽為「最偉大的突襲」。

(中時電子報)