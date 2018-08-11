籃球》摩曼頓天王盃北區預賽落幕 SBL球星助陣

5名SBL球星跟罕見病友合影留念。(大漢行銷提供)

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呂政儒玩起投籃遊戲，更露出招牌笑容。(大漢行銷提供)

摩曼頓天王盃三對三籃球賽經過中、南區精采對決，北區預賽11日於台大體育館(舊館)開打，呂政儒、于煥亞、蘇奕晉、簡祐哲及周暐宸等SBL球星出席中場活動與北區球員們共襄盛舉，並指導罕病病友們投籃，近距離互動共享籃球樂趣。

SBL球星大方分享三對三賽事心得給球員，于煥亞表示，自己放假偶爾喜歡去公園鬥牛，三對三鬥牛是很適合練習動作的舞台。蘇奕晉給予建議：「三對三賽事節奏快速，所以外線投射重要，贏球機率也會提高，但球員勇於表現自己是最重要的。」

今年SBL選秀榜眼簡祐哲提到，現代球風講求全能，因此每個位置都需會投外線與擁有全能身手。周暐宸則表示個人單打技巧很重要，場上要拉開空間，才能創造良好的進攻機會，簡祐哲與周暐宸將參與印尼雅加達亞運籃球三對三賽事。

摩曼頓除了舉辦優質籃球三對三賽事，投身公益也不遺餘力，摩曼頓總經理林世堂代表捐贈20萬元予財團法人罕見疾病基金會，希望讓所有罕見疾病的病友們能有更完善照顧，而基金會常務董事陳莉茵創辦人則代表回贈感謝狀給摩曼頓。

北區預賽圓滿落幕，晉級全國總決賽隊伍包含國中組「墮落星辰」、「腳踝終結者」；高中組「TBT11」、「皮膜敷面膜」；大專社會組「TBT2」、「胖哥水果店」；女子組「冰卡魚」、「小甜心」。

摩曼頓天王盃全國總決賽晉級隊伍已全數出爐，12日將同樣於台大體育館(舊館)進行最終「天王山之戰」，來自北、中、南的鬥牛好手將捉對廝殺，爭奪天王盃冠軍的王者榮耀。

(中時電子報)

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