與陸南海水下較勁 聲索國買潛艦搶佈局

2018年08月12日 06:00 中時電子報 楊幼蘭

北京在南海積極造島固權，而美國則是海陸齊頭並進，以在國際海、空域行使自由航權為名，日益頻繁地加以挑戰。

由於南海蘊藏豐富的石油等天然資源，加上是全球貿易往來達5兆美元（約150兆台幣）的重要貿易航道，具有重要戰略地位，各國除了在海、空域較勁外，在海下更是卯足了勁佈局。據《外交家》（The Diplomat）雜誌網報導，自1991年以來，南海7個聲索國中，已有5國買了起碼1艘攻擊潛艇。

而這5國都已經開始執行，或宣布要執行南海自由航行任務。分析指出，南海爭議存在已久，但自從北京從大約2010年起，大大加速擴建島礁後，各方較勁更蓄積了龐大的動能。對中國來說，在相關區域靠潛艦執行蒐集情報、投射戰力，並嚇阻水下任務十分重要。

也因此，解放軍在海南省三亞市榆林港建了潛艦隊的核心基地。萬一南海真的爆發戰爭，潛艦將發揮影響結果的關鍵戰力。

由於各國在南海部署潛艇並沒有公開、透明的資料，只能根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）、（Nuclear Threat Initiative）、核威脅倡議（the Nuclear Threat Initiative，NTI），以及其他公開消息來源，歸納出各國水下潛艇軍力。

中越間雖存有爭議，但都向俄羅斯採購潛艦。越南約在2014時，向俄方訂購了約6艘基洛级（Kilo class）潛艦。而中國則是早在2002年時，向俄羅斯買了8艘基洛级柴電潛艦。

最近傳出，同為南海聲索國菲律賓，可能也打算向俄羅斯採購潛艦。分析指出，儘管中國擁有自製潛艦的能力，據說094型晉級核潛艇已服役，但其他國家靠著採購，便擁有和它同級的傳統潛艦。

自二次世界大戰以來，中國一直是最大的潛艦買家，訂購了超過35艘。然而，這並不包括它自製的潛艦。儘管有部分潛艦已退役，但解放軍潛艦隊據信有48艘獻藝傳統潛艦，以及10－13艘核潛艦。

另一方面，印尼1960與1970年代雖然號稱有龐大的潛艦隊，但如今的潛艦卻少得多。目前它有5艘潛艦，並已宣布，打算在2024年以前增為8艘。

當然，在南海佈局的，並不只有聲索國的潛艇，美國、日本、澳洲，英國和法國也紛紛開始，或已宣布，要在南海行使自由航行權。分析指出，這些巡邏旨在遏制中國的擴張，並加強對當地盟國的支持。

而在南海佈局的國家太多，自然也提高了擦槍走火的可能性。

(中時電子報)