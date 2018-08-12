為何姚文智一度關粉專？ 網友分析驚：英派強勢來襲！

2018年08月12日 00:27 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智民調持續墊底，不見起色，臉書粉絲專頁「姚文智翻台北」卻於8日中午12時無預警關閉，隨後在下午再度開啟，大頭貼並換成綠底白字的「restart(重新開始)」，被外界解讀是要反省錯誤的選戰策略。不過，一名網友精闢分析，其實是英派人馬強勢來襲，為綠營選戰下一注強心針。

姚文智競選團隊的發言人引發的「主動退黨」風波，要求較為「友柯」的市議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修應該主動退黨，引發軒然大波，甚至連連民進黨副秘書長徐佳青也指出民進黨會在8月底登記結束後，將針對違紀黨員開鍘，害得姚辦競選總幹事、民進黨秘書長洪耀福還得出面滅火。姚文智也指出，已經聯絡高嘉瑜，雙方會在下周一見面溝通。

面對選情如此低迷，連總統蔡英文所倚重的文膽、海基會秘書長姚人多也提出獻策，建議姚文智先反省自己，並且立刻把貓的動漫停掉，試圖挽救綠營北市選情。然而，就有網友從前幾日的粉專關板事件開始分析，應該是英派看不下去派人（洪耀福、姚人多）親自接管，果然，走的就是英派的保守風格，連之前的「TAIWAN TAIPEI」也不見了。

他引述前幾日民進黨立委趙天麟在節目上所提到，姚文智真的該認命當個敗戰處理投手，努力如何不失尊嚴，不要害民進黨整個被拖進地獄深淵，連自己原本幾個大將，如吳思瑤、阮昭雄等人也已經擺爛，更揪不到義勇軍來相助，只好派個洪立齊這樣的菜鳥打前陣，結果最後弄到自爆。

此外，國民黨台北市長參選人丁守中也提不出更積極凌厲的戰法，依舊保持過去的佛系風格，雖找來的援手都是黨內大咖，如張善政、王育敏等，但相較柯文哲目前只祭出空襲策略，就能把藍綠打到滿目瘡痍。反而在北市選戰上看見英派與新潮流派系之爭，成為這場選戰的另一個焦點。

(中時電子報)