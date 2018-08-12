小英酸國民黨不唱衰台灣很難嗎？ 網民一句話完封！

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報
／整理報導

兼任民進黨主席的蔡英文總統11日到中彰投輔選，她說，民進黨執政2年多，台灣的經濟成長，景氣真的回來了，失業率也是17年來新低，連許多國際大企業都想來投資，要國民黨不唱衰台灣有這麼難嗎？PTT網民狂噓，甚至有人直接用一句話完封小英：「她把總統認真當好，很難嗎？」

蔡英文表示，民進黨要落實2025非核家園，但國民黨有人反對核電、有人反對火力發電，還有人一天到晚唱衰彰化的離岸風電，不知道他們要什麼。她還說，台灣若真像國民黨所說的缺水、缺電，經濟這麼不好，為什麼很多國際大企業要來台灣投資，國內的大廠華邦電、台積電也決定要留在台灣，這些足以證明台灣是一個好所在，要在野黨國民黨不唱衰台灣，真的有那麼難嗎？

自由作家洛杉基在臉書直指，馬英九執政8年，民進黨唱衰台灣，不，中華民國，整整8年，不唱衰台灣這麼難嗎？自己造反可以，別人造反就該殺，天下有這種道理嗎？難怪民進黨要廢死，才能實踐他們的「我殺人可以、你不能殺我」這種邏輯是嗎？

國民黨發言人洪孟楷也反擊說，蔡英文平日神隱、六日罵在野，只會怪罪別人，這就是無能的表徵。蔡英文絲毫沒有反省，只會怪罪別人，也是現在人民對政治人物反感的主因。當小英說台灣經濟變好時，其實只是國家元首自我感覺良好，與其每天指責在野黨，不如問問人民真實的感受。

網民酸說：「選舉到了，就先喊別人唱衰，民進黨的sop。」、「人民只感覺物價上漲，又沒加薪，完全不知道經濟成長到哪裡？」、「不要講幹話很難嗎？」、「馬英九表示...」、「哪是唱衰，明明是給你們DPP給做衰的，X！」、「民進黨唯一會做的，就是打倒國民黨，其他全都不會，連李登輝都看不下去。」、「當年國民黨執政，民進黨也一天到晚唱衰。」、「笑死，妳在野時唱衰唱多大聲啊！」、「DPP唱衰更兇，有臉講別人喔。」、「妳的政策無法說服人民，怪什麼在野黨。」、「以前每天罵政府，執政後不准別人罵。」

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

文章來源：PTT

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