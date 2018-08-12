悶熱！北部體感41度 中南部短暫雨！颱風「麗琵」凌晨生成

原位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓已於今天凌晨2時，增強為今年第15號颱風「麗琵」（Leepi）。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
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週日出遊天，來看看天氣怎麼樣？今（12）日全台依舊是悶熱天氣，氣象局已針對北部、東半部、金門等7縣市發布36度高溫警示，北部體感溫度上看41度。另受「摩羯」颱風外圍環流影響，今天東部、中南部會有短暫雨。據中央氣象局通報，原位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓已於今天凌晨2時，增強為今年第15號颱風麗琵（Leepi），預計將朝北北西方向前進。

今（12）日全台依舊是悶熱天氣，北部體感溫度上看41度。（林宜靜 攝）

日頭赤炎炎！今天灣中南部、東半部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；清晨至上午北部、東北部地區亦有零星短暫陣雨。東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及澎湖沿海地區易有長浪；適逢年度大潮，西南部沿海低窪地區請慎防海潮淹水，請注意。

氣象局已針對北部、東半部、金門等7縣市發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，不下雨時人悶熱，今中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部空品區及斗六為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、馬祖、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（12日）中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）
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