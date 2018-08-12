8月12日三大報頭條要聞

2018年08月12日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「希望亡者把他鄉當故鄉，可以擁有台灣人的溫暖！」46歲美籍男子柯仰恩（Kroger），疑飽受病症之苦，上月在彰化旅館自殺。因隻身在台、在美年邁母親無法來台，面臨無人替他處理後事的困境，中華民國善願愛心協會得知後，志工們日前幫柯辦理免費殮葬及追思禮拜，讓客死他鄉的柯安息，美國在台協會（AIT）發函致謝也轉達柯母的謝意。

●新高中歷史課綱昨開審，歷史課綱草案將「中國史」併入「東亞史」，先前國文課綱則刪減文言文比例，文史作家王丰指出，這是「明顯把教育鮮明地工具化」，且並未擺脫殖民者視角。長期關注投入課綱編審的台大政治系教授張亞中說，這是文化台獨的重大勝利，未來兩岸關係會因兩岸年輕人認同斷裂更緊張。

●又出包！台北市議員童仲彥11日凌晨2時許酒後開車到基隆，一出光華隧道口就失控自撞路邊3輛汽車；隧道出口附近的派出所員警聽到巨響，急忙跑出去查看，驚見肇事者是童仲彥，雖然童辯稱是因道路設計不良才釀禍，但酒測值高達0.52毫克，警訊後依公共危險罪嫌送辦。檢察官考量童是公眾人物，沒有逃亡疑慮，訊後諭知請回。

●台北市長柯文哲拜會前總統李登輝，對方建議以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」。美麗島電子報董事長吳子嘉昨直言，此事若為真，形同暴露柯對兩岸政策論述底氣的不足，才會搖擺不定；這不僅將讓柯流失藍軍選票，北京更不可能接受柯改走兩國論，「我保證，此路絕對不通」。

◎旺報

●兩岸當局對峙下，大陸在國際社會強勢維護一中原則，不過，國台辦日前主動發出新聞稿，談到有台胞在阿富汗受騙，大陸使館伸援手相助，還強調「台胞無論在海外什麼地方，無論遇到什麼困難，我們都會提供協助」，顯示大陸也在國際社會運作「官民區隔」的對台政策。面對海外台胞，大陸試圖柔化一中，凸顯台胞到哪裡都是中國人，並適時提供援助，爭取民心。

●教育部課審大會11日開始連續3天審查社會領域課綱草案，11日有學生委員提案，應在國中歷史增加「二二八事件」和「白色恐怖」，以及有必要於國中必修的歷史與公民課，增補歷史真相與轉型正義的學習內容，並建議應邀請促轉會、原轉會等單位列席開會，但這項提案在上午經討論後被擱置，下午過後便沒有委員再議。

●台海危機再起？曾以揭密中共攻台計畫而聞名的華府智庫「2049計畫研究室」研究員易思安警告，北京在未來幾年，可能會刻意製造危機，攫取台灣離島，其中位於南海的太平島是最有可能的目標；同時，對於近期大陸施壓外企把台灣列為「中國台灣」、壓迫各國航空公司將台灣改名，易思安認為這已讓台灣受某種程度的國際「封鎖」。

●位於政大中正圖書館大廳的蔣公銅像，日前經過校務會議討論，通過達成拆除遷移的決議，對此，政大表示，校方已在本月8日執行遷移蔣公銅像，經數日整理，相關施工遷移作業都已經完成，把銅像移至華興育幼院擺放。

◎工商時報

●台股續在萬一關卡來回震盪，盤面新主流尚未成形，中小型股換手頻繁，專家指出，營收、財報公布進入尾聲，基本面空窗期籌碼戰將接續而起，包括元大金、英業達、欣銓等12檔個股，其持有千張以上的大戶持股占比連兩周增加，且上周量能逆勢增長，股價蓄勢待發。

●土耳其爆發貨幣危機，導致歐美股市周五全軍覆沒，連帶地全球新興貨幣也倒地不起。其中，美國道瓊工業指數收盤大跌近兩百點，歐洲Stoxx 600指數重挫逾1％；此外，阿根廷、巴西與南非等貨幣受里拉崩跌牽連，貶幅至少1％。

●財經媒體CNBC報導，在美國整體經濟持續成長、川普政府實施稅改法案等因素的帶動下，美國7月製造業新增約3.7萬個工作機會，推升該產業過去12個月來新增就業人數達到32.7萬人，創下1995年4月以來的最佳一年表現。

●工商協進會理事長林伯豐明（13）日將當面向行政院長賴清德建議，應務實推動非核家園時程，並建議在天然氣、綠能等替代能源能穩定供電前，核能仍應列選項之一。

(中時電子報)