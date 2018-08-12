台灣美食展世貿登場！龍蝦饗宴、北海岸伴手禮好吸睛

2018年08月12日 06:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2018台灣美食展於8月10日至8月13日閃亮登場！滷肉飯、芒果等台灣特色小吃齊聚一堂，讓饕客大飽口福！有飯店業者推出餐券優惠，可享用龍蝦、異國無國界料理。而伴手禮也結合台灣當地觀光特色，山海齊聚，讓民眾吃得盡興、買得開心。

石花凍DIY。（北觀處提供）

今年觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處特別設置「玩味北觀伴手禮館」邀請參與「2018在地餐飲伴手禮輔導計畫」的在地業者一同參展，以當地食材入菜。

包含帶來以野柳女王頭地景為發想的手工餅乾、基隆在地海味十足的手工蛋捲、傳統原住民食材結合創意手法的馬告飛魚XO醬等，獨特又多元的自然景觀孕育出屬於北觀的在地美味，也歡迎民眾來到展館親自感受北觀特色景點與美食伴手禮的魅力。期望民眾玩出北海岸觀光的繽紛與精彩，同時更細細品嚐北海岸的美食伴手禮，感受難以忘懷的舌尖美味，邀請民眾一起來「玩味北觀」!

The Chapter Café_歡聚美好輕享4人分享餐。（誠品行旅提供）

另位於松山文創園區的eslite hotel誠品行旅今年台灣美食展推出多款餐券商品，首推二樓In Between之間餐廳之「頂級牛排龍蝦海陸晚餐券」，提供最低限時優惠六折，可享美國頂級肋眼牛排16oz與每隻重達600公克的波士頓活龍蝦。

一樓The Chapter Café則推出饗樂分享餐券，可享用傳統凱撒沙拉、奶油蘑菇濃湯，以及香煎鮭魚佐番茄莎莎、爐烤泰式沙嗲雞或肋眼牛排蓋飯精選主餐3選2，搭配主廚精選甜點。豐富多元的無國界料理，為好友輕鬆聚餐的最佳提案。另外現場也將展示多道精緻料理。

(中時電子報)