文化資產會議新北登場！淡水天主堂成焦點

淡水天主堂。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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古蹟該如何保存？有形、無形的文化資產該如何規劃、安排，才能讓文化永續？「2018全國文化資產會議」分區論壇新北市場次於11日假新北市立圖書館總館舉辦，參與者含括國防部、交通部等中央相關部會、國史館、台灣銀行、台灣電力公司、台北市政府、新北市政府，以及文化資產管理人、學者專家、地方文史人士及社造團體等共襄盛舉，進行一場深度的跨域交流對談。

文化資產局施國隆局長出席新北市場「全國文化資產會議暨分區論壇」。（文化部提供）

分區論壇現場發言內容包括文資整體性保存、文化路徑、強化文資行政指導、建立文資保存觀念、文資審議機制、公民參與與程序正義、文化資產利用、文化資產保存教育、文資歷史調查研究、古蹟原貌修復原則及品質、傳統建築材料議題、可移動文資保存；加強無形文資保存維護、增加結業藝生演出機會、鼓勵無形文資學術研究、增設無形文資貢獻獎；水下文資人才培育、海洋台灣永續發展等。文史人士及學者專家另就土城普安堂、陳悅記老師府、樹林後村圳、空軍三重一村、花燈等傳統工藝、海軍中海艦、淡水天主堂及施家古厝等保存議題提出建言。另新北市政府文化局林寬裕局長指出，文資保存應強化溝通及程序正義，在法律容許範圍內，透過公民參與，共同努力。

文化部文化資產局局長施國隆表示，台灣對文資之保存除訂有文化資產保存法及水下文化資產保存法兩部專法外，並設有文資專責機構，尚屬先進，未來仍將持續努力予以健全。且文資保存需形成全民共識，關鍵在於教育推廣與扎根，並應重視程序正義及公民參與，以取得各界對審議結果之信任，降低爭議。

另為強化文資審議專業，將研議修正相關辦法，推動地方政府依文化資產類別，至少組成5個以上審議會，且專家學者及民間團體代表委員人數不少於四分之三。同時籲請縣市政府全面成立文資專責機構，提昇文資保存能量，期建構文資整體保存環境。

(中時電子報)

新北市場「全國文化資產會議暨分區論壇」活動現場。（文化部提供）

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