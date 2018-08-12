中正紀念堂未來會怎樣？老兵、二二八受難者討論熱烈

2018年08月12日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中正紀念堂未來會怎樣？轉型正義後對台灣會造成什麼影響？中正紀念堂轉型是社會各界高度關注的議題，為搭建理性對話平台及聚焦未來願景，文化部自去年12月起辦理多場次願景工作坊。11日討論在在台中登場，會中有老兵、二二八受難者等參與者，就其自身經歷與社會看法作討論。

受難者代表，高齡97歲的鍾逸人先生，曾擔任台灣民兵二七部隊的部隊長。（文化部提供）

邀請曾組織民兵「二七部隊」的鍾逸人先生、中華黃埔四海同心會顧問陶士君先生、台北教育大學蘇瑞鏘助理教授及台中科技大學陳凱劭講師，與參與者分享歷史和空間的多元觀點。協辦本次願景工作坊的促進轉型正義委員會，也有研究員全程列席旁聽。

今日的20名參與者分別來自台中、彰化及南投，包含大學生、上班族、教師、民間團體等，背景各異。有關報名願景工作坊的動機，參與者多表示想深入瞭解轉型正義的議題，並重新認識這段歷史。從上周的花蓮場到本周的台中場，部份參與者表示想瞭解如何透過審議式民主機制，進行政策意見的蒐集及研擬，甚而有參與者將參考借鏡，另辦相關議題的培力研習營，深化轉型正義的討論。

為使中台灣的參與者對於中正紀念堂有身入其境的感受，執行團隊先以空拍圖呈現中正紀念堂園區，運用網路地圖的虛擬實境導覽，引領參與者自捷運中正紀念堂站來到自由廣場牌樓，往前穿越學生、民眾慣常從事藝文休閒活動的廣場，而後沿著民主大道一路往堂體邁進，走上階梯進入四樓的銅像大廳。執行團隊接續導讀議題手冊，說明中正紀念堂現今已實質轉成藝文展覽空間，並概述西班牙和南非的轉型正義案例，提供知情討論的相關背景資訊。

為促成參與者的多元思考，願景工作坊安排歷史及空間相關的講座。首先登場的鍾逸人先生，高齡已97歲，自述在二二八事件中擔任民兵組織「二七部隊」的心路歷程，表示轉型正義應透過大眾的集思廣益持績推動。年紀也將近百歲、不便到場的中華黃埔四海同心會顧問陶士君先生，則以執行團隊事先採訪的影片，闡述顛沛流離的從軍生涯，並分享對於白色恐怖歷史的多重觀點。

今日也邀請台北教育大學台灣文學所的助理教授蘇瑞鏘先生，講述「面對歷史的幾種可能」，呈現二二八事件、白色恐怖及中正紀念堂轉型的各種正反面思考點。專精台灣建築史的台中科技大學陳凱劭講師，以珍貴的日治時期地圖、美軍地圖及今昔照片，呈現時空變化及對都市空間的意義。

各組分享及全場討論時，參與者提出中正紀念堂的轉型原則，要考量面對歷史、釐清真相、去除威權象徵，翻轉不公平的權力結構及資源配置，重視不同關係者的感受。參與者討論堂體、名稱、圍牆等的可能處理方式，例如採用全像投影及VR互動呈現等，也提出對場域的未來想像，包括關注人權、戒嚴或台灣近代史博物館、藝文特區、民意機構、全區綠化公園、農業展示館等。部分參與者同時強調，可以透過呈現國際共同經驗與歷史的方式，讓這個地點成為與國際對話的場域。此外，從中正紀念堂的轉型正義出發，進一步希望強調以教育來逐步深化對於歷史真實與人權價值的重視。

為公開透明相關資訊，並提供使未能到場的社會大眾也能瞭解工作坊的討論情形，各場次工作坊除現場直播外，完整內容同步在於網站的「出來講」。

(中時電子報)