內湖擄童怪男為何性情大變 ？老鄰居曝原因

內湖隨機擄童案，引起社會恐慌。(截自監視器畫面)

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中時電子報
/綜合報導

台北市內湖區8日晚間驚傳隨機擄童案件，33歲周姓男子見一對母女路過，竟當街要把7歲小女孩拉走，引起媽媽們人心惶惶。周姓男子在強制送醫前，被媒體目擊在現身三峽街頭，為閃避鏡頭還一頭撞上鐵製圍籬，周男老鄰居更透露性情大變原因，疑似與前女友分手大受打擊有關。

周姓男子8日晚間內湖區路邊抽菸，與帶著小孩的吳姓媽媽當街上演人肉拔河，所幸在路人見義勇為制止之下，周男悻悻然鬆手離去，警方10日在台大醫院找到人，經醫生評估後，決定將他強制送往三總北投分院就醫，若鑑定無異最快5天出院，由檢警接續辦案。

據東森新聞報導，周男強制送醫前被目擊行走於三峽街頭，當記者問周男強拉女童動機時，周男拉低帽沿，不斷閃避鏡頭，過程中不慎撞上鐵製圍籬，這一撞似乎讓周更為慌張，被問是否會道歉時僅跳針回應「我會道歉啊，我會去警局道歉啊」要記者別再追問。

周男位於台南老家的阿嬤表示，周大學畢業後就鮮少返家，祖孫倆已很久沒見過面，周男鄰居則透露，周4年多前與前女友分手，分手後疑因不堪打擊性情大變，還因為騷擾前女友，逼得對方申請保護令，沒想到多年後周男再度行為脫序，北市犯下驚悚擄童案。

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(中時電子報)

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