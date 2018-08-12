柯P跟十多年前馬英九的差異？他分析後曝12字結論

2018年08月12日 08:30 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統馬英九在當台北市長時，人氣超高，迷倒一群師奶，但馬在過去八年總統任內，從人氣王變選舉「票房毒藥」，直到卸任後才又恢復人氣。然而，有網友問及，現在的柯P跟十多年前馬英九有什麼不同？其中有名網友分析後直言「不要讓柯變成第二個馬英九」。

2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。不過柯文哲到現在仍維持高人氣，尤其在年輕人當中頗受歡迎。有網友便拿在擔任台北市長也有高人氣的馬英九做比較。

網友在PTT發文指出，柯文哲一開始上任台北市長時，還能感受到他的施政魄力與認真，但是這一兩年，看到的反而是政客化的他，不斷算計著自己的政治前途，也開始學著做秀搞表面、搏版面。他說看似人氣很旺，但正事呢？承諾搞定的大巨蛋案如何了？砍了那麼多福利讓市庫財政充沛，有搞出甚麼像樣建設？該網友說柯P這樣讓他想起十多年前的馬英九不也是這樣玩嗎?他說馬的政績乏善可陳，但他是人氣王，所以即使錯的政績都能被一筆帶過。他說馬再透過黨內鬥爭讓他選上總統，當上總統後才讓他的明星光環幻滅。「現在的柯文哲說實在的，跟當年的馬英九到底有什麼不同？」

其中有名網友認為，2004年連宋敗選，馬成為藍營唯一救世主，針對馬的造神達到最高峰，好像認為馬只要2008當選，台灣一定有救一樣，完全不管他過去台北市長幹的乏善可陳，且不沾鍋的傲慢態度也能選擇性忘記，後來當上總統，「這八年台灣變得怎麼樣相信你我都很清楚」。至於柯文哲，該網友說前兩年對他大致是滿意的，這兩年則是愈來愈像政客，造神的聲音也愈來愈大，有些不滿小英的民眾也把他捧成救世主，要他以後當總統救台灣，柯的心態也開始自我膨脹，也變得愛作秀,民眾對於執政當局不滿當然可以理解，不過也該理性思考難道其他人就有能力改變困境?更不要因為一時情緒轉而對其他政治明星造神，柯有時口不擇言，對於民意欠缺重視，若是擔任國家元首會不會像馬英九那樣變成災難？這也很難說。該網友說若要挺柯、支持柯就要理性，「不要讓柯變成第二個馬英九」。

對此，網友則回應表示「馬就不沾鍋、不做事，柯p做一堆事」、「差太多了」、「一個靠腦，一個靠臉」、「柯文哲哪裡跟馬一樣」、「可悲的是這些人出來都是最符合當下民意 就是風向而已」。

(中時電子報)