NBA》大爛約纏身 湖人補強困難重重

非洲隊鄧恩(左)在NBA非洲賽中持球進攻。(美聯社資料照)

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中時電子報

湖人季外迎來詹皇，卻讓人感受不到爭冠的氣勢，他們甚至還未能解決前朝留下的爛攤子。其中最令他們頭痛的就是前鋒鄧恩(Luol Deng)4年7200萬美元的大約，鄧恩還佔著兩年3600萬美元的薪資空間，是僅次於詹皇的最高薪隊員，讓湖人難以放開手腳補強。

鄧恩是前老闆吉姆巴斯(Jim Buss)與總管庫普恰克(Mitch Kupchak)簽下的，他當時在熱火場均12.3分、6.0籃板，也曾入選防守第二隊。豈料他到湖人首季居然跌到7.6分、5.3籃板，現在吉姆巴斯退位，庫普恰克跑去黃蜂，接手的魔術強生乾脆就晾著鄧恩，一場球也不讓他打。

鄧恩上季只打了開幕戰，上場13分鐘得2分，他該季年薪1719萬美元薪資，可說是史上最貴的一場比賽。今年7月時，外界就猜測那可能是33歲的鄧恩NBA生涯的最後一場球了。

湖人根本也不讓他進球場。《洛杉磯時報》報導，鄧恩會在家收看湖人比賽，當比賽進行時，鄧恩會在跑步機上跑步，比賽暫停他也暫停，比賽繼續他就繼續，湖人防守的時候，鄧恩還會左右移動腳步，好像自己也在防守一樣，說起來也有點可憐。

鄧恩很想離隊另求出路，但是他不可能自願放棄兩年3600萬美元。因此湖人只能認賠買斷，或是找別隊接手他的合約。總管們都很狡猾，必定藉機敲竹槓，湖人若想賣出鄧恩，還必須同時奉上幾個新秀或選秀籤，魔術強生當然不肯。

鄧恩是南蘇丹人，日前他在NBA非洲賽代表非洲隊上場，攻下14分、3籃板、3抄截，他完全還是能打的，只是湖人不會給他機會。結果是雙方就這樣對耗下去，大約要多等一季才能將他脫手，湖人隊新球季的冠軍夢也愈來愈遙遠了。

(中時電子報)

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