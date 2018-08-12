阿童po文戒酒竟又醉撞3車 朱學恒諷：可當政院發言人

2018年08月12日 08:45 中時電子報 戴安瑋

宅神朱學恒在臉書上po文。翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所

台北市議員童仲彥昨凌晨酒駕自撞，被基隆市警方送辦，但警方依司改國是會議偵查不公開決議之要求，不再提供有關相關的影像、犯嫌和贓（證）相片，有媒體笑說，「阿童果然可以改變基隆新聞史」。宅神朱學恒說，「等等，阿童可當行政院發言人」。網友表示，「未來政府相關發言人必備資歷是酒駕」。

日前才在臉書上po出戒酒令的童仲彥，昨凌晨2點多開車經過基隆市光華隧道時又酒醉連撞3車，附近的派出所員警前往查看，發現竟是童仲彥，酒測值為0.52毫升還超標，依違反公共危險罪嫌送辦，但警方後來又以司改國是會議偵查不公開決議之要求為由，拒絕提供有關相關的影像、犯嫌和贓（證）相片，有媒體笑說，「阿童果然可以改變基隆新聞史」。

宅神朱學恒在臉書上po文表示，「由酒駕前科犯林峯正召開的司改國是會議果然罩酒駕犯啊！酒駕阿童就請下台去洗地吧，慢走不送，等等，或者也可以當行政院發言人？！」。現行政院發言人谷辣斯也曾酒駕遭送辦。

網友紛留言說，「行政院發言人有人了拉...可以當總統府發言人阿」、「未來政府相關發言人必備資歷是酒駕.....」、「 柯p票多沒差，阿童收留當市府發炎人～」還有網友說，「朱大，你錯了!看到瓦甚麼卡酒駕可以當發言人，台南不是有個參選人酒駕致死，還可以參選,......，人家阿童是為了要回民進黨，只好有樣學樣」、「長大我也要當議員當官員，怎麼違法都可以當做沒事」。

(中時電子報)