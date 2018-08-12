又忘記切帳號？童仲彥酒駕被譙 反嗆網友：供X小？

2018年08月12日 08:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

童仲彥酒駕被瞧，反嗆網友「供X小？」。(翻攝臉書)

繼家暴醜聞、自爆嫖妓後，台北市議員童仲彥再度爆出爭議！童仲彥11日凌晨2時許，酒後駕車駛出基隆市光華隧道出口自撞轎車，酒測值高達0.52。童仲彥臉書湧入大批網友砲轟，其中有名網友譙他「留學妓女戶」，沒想到童仲彥嗆回去「哩係咧供X小？看！」，與網友槓上。

童仲彥台北跑攤時2瓶啤酒喝下肚，開車到基隆找友人時因為路況不熟，出隧道後自撞，造成3輛自小客車受損，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署，訊後請回，事後童仲彥向社會大眾道歉，並表示他會負責。

童仲彥近來積極力推台北設置「性專區」，屢屢登上媒體版面，被封為「老司機」，10日才因競選廣告標語大打「只有劍橋留英，處理萬華流鶯」，掀起網友討論，有人讚他「真男人，貫徹到底」、「 沒包袱的人果然就是強」，沒想到這次又因酒駕出包，童仲彥再度成為眾矢之的。

其中有位網友批評童仲彥，「消費流鶯、消費柯P、消費女權，還酒駕，管你留英還留哪裡！」，底下也有人跟著附和「他是留學妓女戶啦！」，不過遭批留學妓女戶，似乎讓童仲彥大感不滿，直接點名網友反嗆「哩係咧供X小？看！」，脫序的發言被懷疑「喝太醉，忘記切了？」、「阿童忘記切帳號嗎」、「只有仲彥能超越仲彥」。

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(中時電子報)