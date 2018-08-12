又忘記切帳號？童仲彥酒駕被譙 反嗆網友：供X小？

北市議員童仲彥酒駕被逮，被依公共危險罪送辦。（資料照，李怡萱攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
童仲彥酒駕被瞧，反嗆網友「供X小？」。(翻攝臉書)

繼家暴醜聞、自爆嫖妓後，台北市議員童仲彥再度爆出爭議！童仲彥11日凌晨2時許，酒後駕車駛出基隆市光華隧道出口自撞轎車，酒測值高達0.52。童仲彥臉書湧入大批網友砲轟，其中有名網友譙他「留學妓女戶」，沒想到童仲彥嗆回去「哩係咧供X小？看！」，與網友槓上。

童仲彥台北跑攤時2瓶啤酒喝下肚，開車到基隆找友人時因為路況不熟，出隧道後自撞，造成3輛自小客車受損，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署，訊後請回，事後童仲彥向社會大眾道歉，並表示他會負責。

童仲彥酒駕自撞！公共危險罪嫌送辦

童仲彥近來積極力推台北設置「性專區」，屢屢登上媒體版面，被封為「老司機」，10日才因競選廣告標語大打「只有劍橋留英，處理萬華流鶯」，掀起網友討論，有人讚他「真男人，貫徹到底」、「 沒包袱的人果然就是強」，沒想到這次又因酒駕出包，童仲彥再度成為眾矢之的。

其中有位網友批評童仲彥，「消費流鶯、消費柯P、消費女權，還酒駕，管你留英還留哪裡！」，底下也有人跟著附和「他是留學妓女戶啦！」，不過遭批留學妓女戶，似乎讓童仲彥大感不滿，直接點名網友反嗆「哩係咧供X小？看！」，脫序的發言被懷疑「喝太醉，忘記切了？」、「阿童忘記切帳號嗎」、「只有仲彥能超越仲彥」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

內湖擄童怪男為何性情大變 ？老… 鬼門開了？全裸浮屍被戳 下秒竟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。