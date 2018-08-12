盧秀燕搶拍吉祥物 笑稱「願聯合競選」

2018年08月12日 08:49 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部舉行的吉祥物競選活動，近來在網路上引起熱烈討論，聲量最大的「虧雞」更是話題不斷，不但拿下網友票選項目的冠軍，更讓藍營臺中市長參選人盧秀燕愛不釋手。

盧秀燕參加國民黨青年部所舉辦的彈唱比賽，力挺青年軍，也把「虧雞」的立牌帶到現場，吸引民眾目光。盧秀燕表示，自己覺得這隻吉祥物是「麥麥仔水」(醜醜美)，過去也曾經在臉書發文鼓勵「虧雞」。盧秀燕認為，本次藉著吉祥物票選，已經建立了與年輕人對話的管道，吉祥物本身的主觀沒醜已經不是重點，她相當肯定，她也會以行動持續力挺青年，也會考慮與「虧雞」一同聯合競選。

除了盧秀燕外，臺北市長參選人丁守中的發言人楊植斗也在網路上力挺「虧雞」。楊植斗表示，這種無俚頭的形象其實很符合他的胃口，也覺得「虧雞」很討喜，更表示，若「虧雞」真的入選為國民黨吉祥物的話，他一定要去借一套衣服來穿。楊植斗表示，網路上的聲量可以成為媒體的話題，也有記者朋友表示，若他穿著這套衣服陪丁守中跑行程，一定會給丁守中「滿滿的畫面」。楊植斗認為國民黨這次的活動跳脫了以往的窠臼，年輕人的創意無限，國民黨願意採用的話，對吸引年輕族群一定有幫助。

國民黨青年部主任翁紹輝也表示，這次的吉祥物競選活動引起網路族群很多討論，其中有很多鼓勵或批評，青年部也都會虛心指教，讓國民黨更能被年輕人接受。翁紹輝提到，對年輕一輩而言，國民黨這個品牌的吸引力不足，因此想先透過辦活動的方式，先讓年輕人「不討厭國民黨」，再爭取年輕人的認同。翁紹輝提到，青年部接下來還會有電競、彈唱比賽、籃球比賽等活動，也都會結合各縣市的候選人共同造勢，爭取選民的支持。

(中時電子報)