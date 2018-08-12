亞運》變來變去！克拉克生不幫菲律賓打亞運

克拉克生代表菲律賓打今年亞運，確定只是煙霧彈！(美聯社)

友善列印
中時電子報

菲律賓男籃這次打雅加達巨港亞運，簡直是在上演肥皂劇！原本宣布不打亞運的菲律賓，後來卻又參賽，接著又把騎士後衛克拉克生放入12人名單，如今確定NBA不肯放人，菲律賓男籃只好無奈放棄，改由卓蘭諾取代他的位置。

自從在世界盃男籃亞洲區資格賽跟澳洲上演大亂鬥慘遭禁賽10名球員，菲律賓對於參加今年亞運的態度一變再變，先說派不出人可以參加，隨後又改口說因為國內球迷要求，決定還是勉強組隊參賽，跟中國大陸、哈薩克同分預賽D組。

結果害得整個雅加達巨港亞運籃球賽程大幅變動，沒想到菲律賓男籃再次丟出震撼彈，竟把到現在還搞不清楚能否代表菲律賓參賽的克拉克生，放進亞運12人名單，造成中國男籃相當緊張，中國隊教練李楠更針對克拉克生發表看法。

「克拉克生到底打不打，我們也控制不了，所以我們只要打好自己的球就好，」李楠表示，「以前都是在電視上看克拉克生打球，我知道他的個人能力比較強，很年輕，打球也具衝勁。」幸好如今確定只是虛驚一場。

只是菲律賓籃協似乎還不甘心，繼續放話克拉克生有可能打9月的世界盃男籃第2階段複賽，只是到時候距離NBA新球季開打只剩1個月，騎士或NBA放人機會只可能更低，這場鬧劇還不知道到底要演到何時才肯結束。

(中時電子報)

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