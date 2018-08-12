失智男近億家財送初識女 家人哽咽：司法無法討回公道

失智症會出現許多脫序行為，但早期症狀不易被外人發現。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

失智症會出現許多脫序行為，將家產送人卻落得無家可歸，可能是最悲慘的狀況！一位貿易公司老闆10年前發病，他將近億財產送給初識2個月的女子，其妻打官司欲爭回家產，卻屢被檢察官、司法官打槍，甚至斥責她未善盡照顧之責，她哽咽地說，法官不了解失智症，卻主宰我們的生活。

聯合報報導，今年66歲吳姓男子原自營貿易業，2008年時開始發病，出現失智症早期症狀。吳妻表示，丈夫會半夜獨坐客廳喃喃自語，隔天卻質問她跟那個男人講話，上廁所時常便溺滿地。

吳男後來結識一林姓女子，短短2個月散盡家財，先用房產貸款1500萬存入林女戶頭，再過戶給她，又送她現金、40公斤的金條、首飾等物。

吳男後來回家，已失去生活自理能力，林女將房產轉賣得手1500萬，他們被迫遷出租屋。期間她除照顧丈夫，還忙打民事、刑事官司，但因房仲證稱未見吳男精神失常，不採信醫院診療報告，所有官司全都不起訴或敗訴。

吳妻不死心繼續向司法力爭，2010年法官改判依乘機取財罪交付審判。因為需錢孔急，後來以1650萬元和解撤告，對方又將錢匯給丈夫的友人，她再次提告，但遭駁回。

失智症早期症狀，不僅看不出精神失常，而且能與外人正常交談，吳妻哽咽說，司法官就算不了解失智症，也該聽專業醫師的意見，以免法律保護不了失智者，還成為詐騙者的工具。

(中時電子報)

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